« Economie de l'étourderie » : quand les services d'abonnement profitent de votre inattention

Les revenus des services d'abonnements peuvent parfois croitre de 200% suite aux oublis des utilisateurs. (Rupixen / Pixabay)

Selon un récent document de recherche américain, l'inattention des consommateurs augmenterait les revenus des prestataires proposant des abonnements de 14 % à plus de 200 % dans certains cas. Cette situation désavantageuse pour le consommateur a poussé les chercheurs de l'étude à envisager des solutions pour rafraîchir la mémoire des clients concernés.

Avec les systèmes par abonnement, l'étourderie et l'inattention rapporteraient gros aux fournisseurs de services. C'est ce que tend à montrer un document de recherche publié en ce mois d'août par des chercheurs américains pour le National Bureau of Economic Research, rapporte le site Les Echos . D'après leurs résultats, en comparaison à un échantillon de consommateurs pleinement attentifs, « l'inattention augmente les revenus des vendeurs d'un taux allant de 14 % à plus de 200 % » .

Des services rendus viables par l'inattention

Pour arriver à ces chiffres, ces chercheurs de l'université de Stanford et de Texas A&M (Etats-Unis) ont étudié plus de quatre ans de bases de données de paiements par cartes bancaires. Ils se sont intéressés à dix grands services par abonnement, numériques ou non, présents aux États-Unis dans le domaine du divertissement, de l'information, de la sécurité ou encore de la vente au détail.

En s'intéressant au moment du renouvellement des cartes de crédit ou de débit, les scientifiques ont d'abord constaté que « les mois qui suivent le remplacement d'une carte sont associés à de plus grands taux de résiliation » . Plus généralement, par rapport à une situation d'attention parfaite, les chercheurs ont parfois noté des revenus triplés, ou encore des durées moyennes de souscription passant de quatre mois lorsque les consommateurs sont concentrés, à plus d'un an avec des étourderies. Ces inattentions assureraient ainsi la viabilité de certains services d'abonnement.

Plusieurs solutions possibles

Face à cette situation désavantageuse pour le consommateur, les scientifiques à l'origine de l'étude ont proposé plusieurs solutions, comme la résiliation par défaut des abonnements au bout d'un mois sans décision active de la part du client. Mais cette méthode pourrait déplaire aux consommateurs, qui seraient alors contraints de penser à renouveler leurs souscriptions tous les mois.

Une autre solution envisagée est demande faite aux consommateurs d'effectuer une action à intervalles réguliers, comme une confirmation tous les six mois. Consciente de ces problèmes liés aux abonnements, la Federal Trade Commission (FTC) aux États-Unis a d'ailleurs porté plainte contre Amazon en juillet dernier. L'organe a en effet estimé que le géant avait « sciemment dupé des millions de consommateurs » avec le renouvellement automatique de l'abonnement à Amazon Prime.