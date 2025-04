Échange de maisons pour les vacances : les précautions indispensables avant de se lancer / iStock.com - AndreyPopov

L’échange de maisons, un concept au succès croissant

L’échange de maisons est un concept plutôt ancien mais dont le succès est assez récent. C’est avec la pandémie qu’il a gagné en popularité. Le nombre d’inscrits sur les plateformes spécialisées a augmenté de 30 à 40 % depuis 2022. Chaque année, ce sont environ 40 000 Français qui choisissent d’échanger leurs maisons. Il faut dire que quand on part en vacances, le logement représente près d’un tiers des dépenses. Pour réaliser des économies, l’échange de maisons semble être la solution idéale. Toutefois, il faut faire preuve de prudence.

Troc de maisons : conseils utiles

Si vous souhaitez échanger votre maison, deux options s’offrent à vous : l’échange réciproque et l’échange non réciproque (vous devez loger ailleurs pendant que vous prêtez votre maison). L’échange de maisons ne s’improvise pas. On conseille de préparer le séjour au moins trois mois à l’avance. N’oubliez pas de : rédiger un contrat (signé par les deux parties) listant les conditions de l’échange (date d’arrivée et date de départ, prise en charge des dépenses d’eau/d’électricité…) ; faire l’inventaire de ce qui se trouve dans votre bien (pensez à prendre des photographies) ; sécuriser vos objets de valeur ; contacter votre assurance ; faire un état des lieux entrant et sortant ; prévenir vos voisins ; bien choisir vos invités. Pensez aussi à mettre à disposition de vos convives des guides de la région. Vous pouvez également leur offrir un cadeau de bienvenue comme un panier de produits locaux, par exemple. Préparez bien votre maison en la nettoyant de fond en comble (poubelles vidées, draps propres…) et en la désencombrant (pensez à retirer les médicaments et ne laissez que des pansements, compresses, etc). Si vous ne connaissez pas personnellement vos invités, prenez le temps de bien étudier leur profil et prenez contact par e-mail ou par téléphone. Le « feeling » ne passe pas ? Cherchez d’autres personnes. Il est important de se sentir en confiance pour un échange de biens. Vous êtes locataire ? Vous avez le droit de proposer l’échange de logements si votre propriétaire est d’accord. Il est recommandé de passer par une plateforme dédiée qui vous permettra de bénéficier de garanties. Il en existe plusieurs auxquelles vous pouvez vous abonner. Sur HomeExchange, par exemple, l’abonnement annuel coûte 160 €.

Les avantages de l’échange de maisons

Vous hésitez à échanger votre maison ? Sachez pourtant que les avantages sont multiples. Tout d’abord, cela vous permet de partir plus sereinement en sachant votre maison occupée en votre absence. Si vous avez des chats ou autres animaux, l’échange de maisons peut vous éviter d’avoir à payer une pension ou encore un pet-sitter. De même, les occupants de votre maison pourront s’occuper de vos plantes. Outre les économies financières réalisées, l’échange de maisons vous permet enfin de voyager plus léger puisque vous n’aurez qu’à apporter vos vêtements, livres et autres produits de toilette.