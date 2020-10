Douches à l'italienne obligatoires dans les logements neufs : le secteur du bâtiment voit rouge

A partir du 1er janvier 2021, des douches à l'italienne seront obligatoirement installées dans les logements neufs. Une mesure qui dérange les professionnels du BTP. Elle comporte selon eux de fortes contraintes techniques, financières et même de droit. Ils demandent une expérimentation de quatre ans avant toute généralisation.

A partir de 2021, les bacs à douche traditionnels ne seront plus installés dans les logements neufs. Les occupants trouveront des douches à l'italienne. Une mesure validée le 17 septembre dernier qui déplaît fortement au secteur du bâtiment, rapporte Les Echos. Les professionnels estiment que la mise en place d'une telle mesure comporte des contraintes financières et techniques importantes et réclament au gouvernement une expérimentation de quatre ans avant toute généralisation.

Pour tous les appartements avec ascenseur en juillet

L'objectif de cette mesure est de garantir que les personnes âgées et handicapées pourront facilement accéder à leur douche. Dès le 1er janvier, cette mesure concernera les appartements en rez-de-chaussée et les maisons en lotissement ou locatives. A partir de juillet 2021, tous les appartements reliés à un ascenseur seront à leur tour concernés.

« Les six fédérations des acteurs de la construction ont écrit à la ministre du Logement Emmanuelle Wargon pour demander une expérimentation de quatre ans des douches à l'italienne limitée aux rez-de-chaussée des immeubles et maisons, avant toute généralisation », indique la fédération française du bâtiment (FFB), citée par Les Echos.

Des contraintes techniques et de droit

Pour les professionnels, ce type de douche à « zéro ressaut » est source de problèmes. Impossible par exemple de l'installer comme dans les pays nordiques où une trappe de visite du siphon est située dans le plafond de l'appartement d'en dessous. « Le droit français n'autorise pas de pénétrer chez le voisin pour désengorger son siphon ! », peste Jean-Charles du Bellay, de la FFB.

Au-delà des normes électriques à revoir dans les salles de bains ou des bâtiments à surélever pour pouvoir intégrer le siphon, les professionnels du BTP soulignent aussi les risques d'électrocution, qui seraient plus élevés avec ce type d'équipements.