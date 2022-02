Disney construit des logements pour ses fans

Et si votre quotidien était empreint de la féerie Disney? La société se lance dans la création d’un quartier résidentiel aux États-Unis.

Vous vous sentez empreint de nostalgie au moment de quitter le parc d’attractions Disneyland Paris, à la fermeture des portes? Que diriez-vous de vivre en permanence dans un parc Disney, grâce à un nouveau concept: Storyliving by Disney. Au programme, un quartier résidentiel de 1900 logements, composé aussi bien de maisons individuelles que d’appartements, mais aussi un hôtel, une gamme de boutiques et de restaurants. Pas de manège à sensation forte ni de Mickey qui déambule dans les rues mais des activités ludiques.

« Disney partage des histoires qui ont touché le cœur et l’esprit des gens du monde entier depuis près de 100 ans », affirme Josh D’Amaro, le président des parcs, expériences et produits Disney. Avant d’ajouter que cette nouvelle aventure « nous permet d’apporter la magie de Disney dans des lieux où on ne l’aurait pas attendue ». Le storyliving consiste à faire vivre une histoire en immersion. Disney fait ainsi intégralement partie de la vie des résidents.

La première communauté, Cotino, sera construite en collaboration avec le promoteur immobilier DMB Development à Rancho Mirage, dans la vallée de Coachella en Californie, un endroit où Walt Disney lui-même possédait une résidence secondaire et passait du temps libre avec sa famille. D’autres emplacements aux États-Unis sont en cours d’exploration en vue d’un développement futur.

Une zone dédiée aux résidents de 55 ans et plus

Elle accueillera une grande oasis artificielle, à l’eau turquoise, qui permettra de profiter d’activités nautiques. Les résidents auront ainsi accès à une plage privée et à un club-house, inspiré d’un studio d’art contemporain. Des spectacles, des cours de cuisine et des programmes bien-être seront proposés aux adhérents du club. Les visiteurs pourront acheter un laissez-passer d’une journée pour accéder à ces offres.

Cotino accueillera les propriétaires de tous âges et comprendra au moins une zone dédiée aux résidents de 55 ans et plus. Le prix des maisons n’a pas encore été annoncé ni la date de commencement des travaux. Ce n’est pas la première fois que Disney participe à la construction de communautés résidentielles, la société ayant déjà développé la ville de Celebration, en Floride.