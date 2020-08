Deux milliards d'euros en plus pour Ma Prime Rénov' bientôt accessible à tous

Cette hausse massive du budget doit permettre de relancer un dispositif qui peine à séduire les propriétaires.

Deux milliards d'euros. C'est la hausse du budget qui sera alloué au dispositif Ma Prime Rénov' dans le futur plan de relance dévoilé jeudi prochain, a annoncé, ce vendredi, Emmanuelle Wargon, ministre chargée du Logement. «Rénovation du logement et sobriété foncière seront mes priorités», a affirmé la ministre, venue rencontrer les acteurs du logement et de l'habitat à Bunus (Pyrénées-Atlantiques). On est loin des 800 millions d'euros, montant cumulé des aides du Crédit d'impôt pour les travaux de rénovation énergétique (CITE) et de Ma Prime Rénov'.

Les deux dispositifs coexistent actuellement: Ma Prime Rénov ne s'adresse qu'aux ménages modestes. Le CITE est accessible, quant à lui, aux propriétaires plus aisés. Dès le 1er janvier 2021, tous les Français, aisés comme modestes, propriétaires occupants comme bailleurs, pourront avoir accès à Ma Prime Rénov'.

Le dispositif pourra être mobilisé pour des travaux en copropriété - isolation, ventilation ou changement de mode de chauffage - et financer également la réalisation d'un audit énergétique de votre logement. Contrairement au CITE qui est un crédit d'impôt, Ma Prime Rénov' est une prime. Concrètement, l'aide financière est versée dès que les travaux ont été réalisés et non plus un an après comme avec le crédit d'impôt.

Ce sont autant de modifications qui doivent permettre de relancer un dispositif qui, actuellement, peine à séduire. La seule crise du Covid-19 ne peut pas expliquer ces difficultés. Jugée trop complexe et accessible à trop peu de ménages, Ma Prime Rénov' profite à moins de 30.000 personnes. En début d'année, le ministère du Logement visait 200.000 bénéficiaires.