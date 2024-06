Des rappels de charge de plusieurs milliers d'euros : la colère de ces locataires en difficulté

A Mulhouse, des locataires ont interpellé leur bailleur après des rappels de charge importants. (illustration) (Ri / Pixabay)

Une dizaine de locataires se sont rendus devant les locaux de leur bailleur m2A Habitat, à Mulhouse (Haut-Rhin), le 11 juin dernier. Ils souhaitaient obtenir des explications au sujet des soudaines augmentations de leurs rappels de charges. Certains d'entre eux ont reçu une facture additionnelle de 2 000 euros, rapporte France 3 Grand Est .

« Qu’il y ait une augmentation du gaz, on le conçoit et on l’accepte. Mais de la surconsommation alors même qu’on a des problèmes de chauffage récurrents, on comprend moins » , lance une locataire, qui rappelle que ces charges ne sont pas prises en compte pour les APL.

Des plans d'apurement mis en place

Du côté de m2A Habitat, on justifie ces montants par l'augmentation des coûts de l'énergie. « On a presque doublé d'une année à l'autre » , déclare Daniel Sacksteder, directeur de contrôle de gestion cité par la chaîne régionale. Ce responsable évoque aussi l'augmentation de la consommation dans certains foyers, qui, selon lui, atteindrait 70 à 100%. « On nous avertit que le prix de l’énergie va augmenter et qu’il faut faire attention. Cependant, on s’aperçoit que tout le monde n’a pas pris conscience que plus on consomme, plus on va payer cher » , dit-il.

Le bailleur devait mettre en place des plans d'apurement avec les locataires en difficulté. Mais m2A craint déjà une nouvelle augmentation des charges l'année prochaine en raison de la hausse des prix du gaz.