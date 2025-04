« Des maisons ni vendables ni louables » : quand la rénovation énergétique bloque les propriétaires

Un expert de la rénovation estime que tous les biens considérés comme passoire thermique ne peuvent pas être mis aux normes. (Jarmoluk / Pixabay)

La réalisation de travaux de rénovation énergétique permet de lutter contre les passoires thermiques avec plusieurs avantages à la clé : agir pour le climat et réduire ses factures. Mais selon un expert de la rénovation cité par BFM Immo mercredi 2 avril, tout le monde ne peut pas y prétendre. « On applique les mêmes critères à une maison du 19e siècle et à un immeuble moderne. C'est une aberration technique » , estime Sylvain Gruelles, fondateur d'Arcadie Maîtrise d'œuvre.

L'expert fait par exemple référence à des murs en pierre trop épais pour une isolation efficace, ou encore à des planchers en bois anciens incompatibles avec des systèmes de chauffage au sol. Certains propriétaires sont également freinés par des contraintes liées aux bâtiments historiques. Des règles s'appliquent effectivement aux biens classés, comme une isolation par l'intérieur pour éviter de détériorer une façade historique.

« On court à la catastrophe »

Le coût de ces rénovations est également à prendre en compte. Pour aider les propriétaires à passer le cap, des aides sont proposées par l'Etat, dont MaPrimeRénov , qui concerne les logements occupés à titre de résidence principale. Mais les aides actuelles « sont insuffisantes pour les cas extrêmes » , selon Sylvain Gruelles. Résultat : « Beaucoup de propriétaires se retrouvent avec des maisons bloquées, ni vendables ni louables. Sans mesures adaptées, on court à la catastrophe » , assure-t-il auprès de nos confrères.

Pour y remédier, il propose la création d'un « un fonds d'urgence dédié aux biens inadaptables (bâtiments historiques, zones rurales) » , l'autorisation de « rénovations progressives » ou encore de « permettre aux propriétaires de louer s'ils s'engagent dans un plan de rénovation sur cinq ans avec un suivi obligatoire » .