Cumuler prêt à taux zéro et aide MaPrimeRénov' est désormais possible lors d'un achat immobilier

Les ménages aux revenus modestes pourront désormais cumuler PTZ et MaPrimeRénov'. (illustration) (Rene Asmussen / Pexels)

Bonne nouvelle pour tous les Français qui ont un projet immobilier : il est désormais possible de cumuler prêt à taux zéro et aide à la rénovation du dispositif MaPrimeRénov'. Un décret, publié au Journal officiel jeudi 20 mars, « ouvre le droit au cumul de MaPrimeRénov’ avec le prêt à taux zéro (PTZ) et permet ainsi d’améliorer le financement des projets des ménages aux revenus modestes » , indique dans un communiqué l’Agence nationale pour l’habitat (Anah), organisme qui verse les aides MaPrimeRénov’.

Les aides pourront atteindre 90 % du coût de la rénovation

Cette mesure est actuellement appliquée puisqu'elle entrait en vigueur à partir du lendemain de la publication de ce décret. Auparavant, les ménages aux revenus modestes qui avaient obtenu un prêt à taux zéro pour acheter un bien immobilier devaient patienter cinq ans avant d'être éligible au dispositif MaPrimeRénov’.

Autre bonne nouvelle apportée par ce décret : le taux d’écrêtement des aides publiques passe de 80 à 90 % pour les ménages modestes. Autrement dit, ces aides pourront désormais atteindre 90 % du coût des travaux dans le cadre d’une rénovation d’ampleur. « Cependant, il faudra attendre la publication prochaine de l’arrêté portant évolution du Règlement général de l’Agence nationale de l’habitat pour que ces dispositions entrent en vigueur » , précise l'Anah.