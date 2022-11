Il vous reste encore quelques petites semaines pour faire le tour des différentes solutions de défiscalisation et sélectionner le produit qui correspond à vos besoins. PER, investissements immobiliers ou en entreprises : nous faisons le point sur ces options et leurs différents cadres.

Dernière ligne droite pour défiscaliser-iStock-Richard Villalonundefined

L’achat locatif neuf avec les lois Pinel et Pinel +

L’immobilier reste un investissement intéressant lorsque l’on cherche à défiscaliser. La loi Pinel permet aux investisseurs immobiliers d’acheter des biens locatifs neufs jusqu’au 31 décembre 2024. Le dispositif évolue toutefois – avant sa disparition totale en 2025. À partir du 1er janvier 2023, les paliers de réductions d’impôts accordés seront revus progressivement à la baisse jusqu’au 31 décembre 2024. Le dispositif Pinel + permet toutefois aux investisseurs de bénéficier d’une réduction d’impôt équivalente aux anciens taux proposés – 12 % pour 6 ans de location, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans – si leurs logements entrent dans un certain nombre de critères énergétiques ou de confort d’usage.

Acheter de l’ancien avec le dispositif Denormandie

Le dispositif Denormandie est quant à lui consacré à l’investissement immobilier locatif dans l’ancien, sous conditions de travaux de réfection. Les conditions d’accès comme les avantages sont similaires à ceux de la loi Pinel. Le dispositif Denormandie est ouvert aux acquisitions immobilières réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 situées dans l’une des 222 villes bénéficiaires du plan Action Cœur de Ville ou dans l’une des communes qui ont engagé une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT).

Le statut LMNP

Toujours dans le cadre d’un investissement immobilier locatif, le statut fiscal LMNP (loueur en meublé non professionnel) est également intéressant. Il concerne les biens meublés mis en location et dont les recettes ne dépassent pas 23 000 euros par an, ou le total des revenus du foyer fiscal. Le propriétaire/bailleur peut alors choisir entre deux régimes d’imposition : le bénéfice réel lui permet de déduire certaines charges et le régime micro-BIC lui permet de bénéficier d’un abattement de 50 %. Pour être considéré comme meublé, le logement locatif doit comporter un certain nombre d’équipements indispensables comme de la literie, une cuisine équipée, des rangements, des rideaux, des luminaires ou encore le matériel nécessaire au locataire pour l’entretien quotidien du logement.

Investir dans les entreprises : FCPI et FIP

Les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et Fonds d’investissement de proximité (FIP) sont des sous-catégories de fonds communs de placement à risques (FCPR). Les parts de FCPI permettent aux investisseurs particuliers de contribuer au financement d’entreprises françaises ou européennes non cotées évoluant dans le secteur des technologies. Pour les FIP, au moins 70 % des investissements doivent être effectués dans des PME qui se trouvent dans une zone géographique de quatre régions limitrophes. Les investisseurs de FCPI ou de FIP bénéficient de réductions d’impôt sur le revenu de 18 % à 25 % en fonction de la date des versements effectués. À noter : les FIP Corse et les FIP Outre-mer profitent d’un taux de réduction de 30 %.

Le Plan d’épargne retraite (PER)

À quelques semaines de la fin de l’année, les épargnants disposant d’un Plan Épargne Retraite (PER) pourraient envisager d’y effectuer des versements. Le PER, qui regroupe depuis 2019 tous les produits d’épargne retraite (PERCO, la loi Madelin, PERP), permet aux épargnants de réduire leur assiette fiscale. Les contribuables déduisent de leurs revenus imposables les sommes versées sur leur PER au cours de la même année. Si cette déduction est plafonnée pour chaque membre du foyer fiscal, elle demeure avantageuse.