Depuis 1999, le pouvoir d'achat immobilier des Français a fondu de près de 20 m²

Le pouvoir d'achat immobilier a fondu depuis 1999. (Pixabay / AlexanderStein)

Le pouvoir d'achat immobilier a considérablement diminué depuis deux décennies, selon une étude des Notaires de France publiée courant décembre 2022. Les Français sont contraints de voir plus petit pour leurs projets d'achat.

19 m². C'est la surface perdue en termes de pouvoir d'achat immobilier en 20 ans selon une étude des Notaires de France relayée par Les Echos investir ce jeudi 22 décembre. La hausse des prix de l'immobilier n'a pas été compensée par la baisse des taux d'intérêt.

Dans le détail, un candidat à la propriété en 1999 pouvait espérer obtenir un logement de 99 m² en moyenne avec un prêt sur 20 ans et un taux d’assurance fixe de 0,36 %. Au troisième trimestre 2022, pour les mêmes conditions de crédits, il ne peut s'offrir en moyenne qu'un logement de 80 m². Cela fait deux pièces en moins en deux décennies, commente le quotidien économique.

+ 22 m² par rapport à 2008

La chute s'est amorcée à partir de 1999 jusqu'en 2008. Durant cette période, les prix des logements ont considérablement augmenté. En 2008, le pouvoir d'achat immobilier avait chuté à 58 m². Les taux des crédits sur 20 ans à cette période pouvaient dépasser 5 %. Cela signifie, qu'actuellement, un futur propriétaire peut espérer 22 m² de plus qu'en 2008. En remontant seulement à 2019, soit avant la crise sanitaire, on a tout de même perdu 6 m² de pouvoir d'achat immobilier.

En considérant un remboursement de 800 euros par mois sur 20 ans, un candidat à l'achat peut obtenir 43 m² en moyenne. Les plus fortes pertes de pouvoir d'achat depuis 2021 concernent Saint-Étienne, Orléans, Marseille ou Rennes avec - 8 %. Mais quand on considère l'évolution des prix avec l'année 2012, c'est à Rennes et Bordeaux (- 22 %) et Lyon (- 19 %) que le pouvoir d'achat immobilier a le plus fondu.