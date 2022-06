Crédit photo : 123RF

Logement, sécurité, éducation, commerces, transports … la Fnaim Grand Paris a mis au point une cartographie de l'attractivité des villes du Grand Paris. Découvrez les villes d'Ile de France les plus attractives.

Une carte interactive des villes d'Ile de France en fonction de leur attractivité

La Fnaim Grand Paris a mis au point une cartographie de l'attractivité des villes du Grand Paris, accessible à tous. Cette méthodologie a permis d'effectuer un classement de 300 communes situées dans tous les départements d'Ile-de-France (à l'exception de la Seine-et-Marne) en fonction de leur attractivité. Elle se base sur 12 critères constitués à partir de plusieurs sources (Insee, ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse, ministère des Solidarités et de la Santé, ministère de la Transition écologique, ministère de l'Économie et des Finances, ministère de l'Intérieur, Chambres de commerces et d'industries, mairies). Les critères sont les suivants :

La sécurité (statistiques de violences physiques, cambriolages, vols de voitures ...)

Les prix moyen des logements (dans le neuf et l'ancien arrêté à fin avril 2022)

La qualité des logements (qualité de confort, âge et surface des logements, part des logements HLM ...)

L'éducation (crèches, lycées et collèges au km2 …)

Les transports en commun

Les commerces (nombre de commerces pour 100 habitants)

L'emploi (taux de chômage)

La santé (nombre de généralistes pour 100 habitants …)

L'écologie et la qualité de l'environnement (surfaces des espaces verts par habitant…)

La vie culturelle

Les revenus moyens des habitants

La fiscalité locale (taxes d'habitation et foncière)

Une note de 1 à 10 est attribuée pour chaque critère puis un coefficient de pondération est appliqué. Chaque ville obtient alors une note globale, permettant d'effectuer un classement et une cartographie de l'Ile de France et des communes en fonction de leur attractivité.

Le top 10 des communes les plus attractives d'Ile de France

Il est possible de visualiser la carte interactive en tenant compte ou pas des prix de l'immobilier dans le classement.

Le top 10 des communes les plus attractives du Grand Paris, en tenant compte du prix de l'immobilier dans le classement, est :

Milly la Forêt : commune de 5.000 habitants située dans le sud-est de l'Essonne (91) Le 6ème arrondissement de Paris Boigneville : commune de 400 habitants située à 58 km au sud-est de Paris, dans l'Essonne Saint Arnoult en Yvelines : commune de 6.000 habitants située dans le département des Yvelines (78) en à 14 km au sud-est de Rambouillet. Monfort l'Amaury : commune de 3.000 habitants située à 38 km à l'ouest de Paris et 18 km au nord de Rambouillet Mennecy : commune de 14.000 habitants située dans l'Essonne, à une trentaine de kilomètres de la capitale Marines : située dans le Val d'Oise (95), dans le Vexin, à une cinquantaine de kilomètres de Paris, la ville compte 3.500 habitants Saint Pierre du Perray : commune de plus de 10.000 habitants de l'arrondissement d'Évry, située à trente kilomètres au sud-est de Paris dans le département de l'Essonne Soisy sur Seine : située à 24 kilomètres au sud-est de Paris dans le département de l'Essonne, elle compte 7.000 habitants Les Essarts le Roi : bourg périurbain de 7.000 habitants situé entre Versailles et Rambouillet, dans la vallée de Chevreuse (78)

Le top 10 des communes les plus attractives du Grand Paris, sans tenir compte du prix de l'immobilier dans le classement, est :