Découvrez le classement des villes dans le monde les plus agréables à vivre

(Crédit photo : Fotolia)

The Economist a publié son indice 2024 sur la qualité de vie dans 173 des plus grandes villes du monde. Stabilité, santé, culture, environnement, éducation, infrastructures … découvrez les villes et les régions dans le monde où il fait bon vivre.

The Economist a publié son indice 2024 sur la qualité de vie dans les plus grandes villes du monde. Ainsi, 173 villes dans le monde sont notées sur la base de plus de 30 facteurs répartis en cinq grandes catégories : stabilité, santé, culture et environnement, éducation et infrastructure. Les scores sont compilés et pondérés pour offrir une évaluation allant de 1 (intolérable) à 100 (idéal).

Vienne, la ville la plus agréable à vivre au monde pour la troisième année consécutive

Cette année, Vienne (Autriche) conserve pour la troisième année consécutive sa première place dans le classement des villes au monde les plus agréables à vivre. Elle obtient le score parfait de 100 pour quatre des cinq catégories. Son score pour la culture et l'environnement est de 93,5, en raison d'un manque de grands événements sportifs. Sa note globale est de 98,4 sur 100.

Trois autres villes d'Europe occidentale - Copenhague, Zurich et Genève - figurent parmi les dix premières places du classement, consolidant ainsi la forte performance de la région.

À la quatrième place, Melbourne est l'une des quatre villes de la région Asie-Pacifique dans le top dix, qui comprend également deux villes canadiennes - Calgary et Vancouver. Bien que toujours dans le haut du classement, les deux principales villes australiennes (Sydney et Melbourne) ont glissé en raison d'une pénurie de logements disponibles. Pour des raisons similaires, Toronto (Canada) a quitté le top dix (à la 12ème position) après deux ans.

La plus grande amélioration depuis l'année dernière a été observée à Hong Kong. Son classement est passé de la 61ème à la 50ème place, grâce à des améliorations dans les scores de stabilité et de soins de santé. D'autres villes asiatiques, dont Singapour, Ho Chi Minh Ville et Bangalore, ont vu leurs indicateurs de santé ou d'éducation s'améliorer cette année, ce qui les a fait monter dans le classement.

Classement des 10 meilleures villes en termes de qualité de vie (source : Economist Intelligence Unit) :

1- Vienne (98.4/100)

2- Copenhague (98.0/100)

3- Zurich (97.1/100)

4- Merlbourne (97.0/100)

5- Calgary (96.8/100)

6- Genève (96.8/100)

7- Sydney (96.6/100)

8- Vancouver (96.6/100)

9- Osaka (96.0/100)

10- Auckland (96.0/100)

L'Europe occidentale est la région la plus agréable à vivre

L'Europe occidentale reste la région la plus agréable à vivre, arrivant en tête dans quatre catégories, tandis que l'Amérique du Nord, en deuxième position, est la meilleure pour l'éducation. Les 30 villes d'Europe occidentale dans le classement de cette année ont obtenu un score moyen de 92 sur 100. Cependant, le score global de la région a diminué par rapport à l'année dernière, en raison d'une détérioration dans la catégorie de la stabilité, avec une augmentation des manifestations perturbatrices et de la criminalité. L'Amérique du Nord obtient une note moyenne de 90,5 pour ses 25 villes, mais les scores d'infrastructure ont chuté depuis l'année dernière au Canada, en raison de la crise du logement.

La région Asie-Pacifique, en troisième position, a vu une amélioration marginale, tandis que l'Europe de l'Est, en quatrième position, a enregistré la plus forte progression grâce aux améliorations dans les secteurs de la santé et de l'éducation. L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ainsi que l'Afrique subsaharienne, ont également obtenu de meilleurs scores pour la santé et l'éducation. Cette dernière reste néanmoins la région la moins agréable à vivre au monde.

Globalement, l'indice de qualité de vie dans le monde a légèrement augmenté

Globalement, le score moyen des 173 villes a augmenté pour atteindre 76,1 sur 100, mais l'amélioration est marginale, freinée par les conflits géopolitiques, les troubles civils et la crise du logement dans de nombreuses villes.

Le conflit au Moyen-Orient a fait chuter Tel Aviv dans le classement, tandis que la guerre entre la Russie et l'Ukraine maintient Kiev parmi les dix dernières villes. L'augmentation des manifestations en Europe autour de causes allant de l'agriculture aux politiques d'immigration a affecté les scores de stabilité des villes de la région.

Pendant ce temps, la crise du pouvoir d'achat se poursuit dans de nombreux pays, les coûts de logement étant l'un des éléments les plus persistants, notamment en Australie et au Canada, où la disponibilité des logements locatifs est au plus bas et les prix d'achat ont continué d'augmenter malgré les hausses des taux d'intérêt.