Déclaration de revenus : dans quelques jours, il sera trop tard...

Des nouveautés dans la déclaration d'impôt 2021.(© Fotolia)

Les contribuables des départements 55 à 976 doivent remplir leur déclaration d'impôt en ligne avant le 8 juin minuit. En raison de la pandémie, il y a des nouveautés à connaître. Le Revenu vous les liste. Faire l'impasse sur cet article, c'est prendre le risque de payer trop...

Les contribuables habitant dans les départements numérotés de 55 à 976 doivent remplir leur déclaration des revenus 2020, en ligne, avant le 8 juin minuit.

En raison de la pandémie, il y a quelques nouveautés à connaître avant de valider votre déclaration.

Frais liés au télétravail

La crise sanitaire que nous subissons depuis 2020 a conduit notre pays vers une augmentation massive du télétravail. Ce nouveau mode de travail a pu engendrer des frais professionnels supplémentaires pour les contribuables, comme la souscription à une offre Internet plus adaptée, des frais de fournitures de bureau (cartouche d'imprimante, ramettes de papier, etc.), l'acquisition de mobilier ou de matériel informatique.

Si votre employeur ne vous a pas versé d'allocation pour compenser ces dépenses, vous pouvez déduire de votre revenu imposable vos frais de télétravail dans la limite de 550 euros par an, ou pour le montant réel si c'est plus favorable pour vous. Pour les déduire, vous devez opter pour les frais réels. Vous perdrez alors le bénéfice de l'abattement de 10% qui est habituellement automatiquement calculé et déduit par l'administration fiscale.

Si votre employeur vous a versé une indemnité pour couvrir vos frais, l'allocation est exonérée d'impôt. Vous n'avez pas à la déclarer. En contrepartie, vous ne pouvez pas déduire vos frais liés au télétravail. Si les frais