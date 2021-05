Déclaration d'impôts : cochez les bonnes cases pour vos placements

Découvrez nos conseils pour bien déclarer les revenus de vos placements. (© Freepix)

Sauf exception, vos revenus d'épargne et plus-values boursières sont imposables. Contrôlez les informations préremplies et repérez les lignes qui vous permettront d'alléger la facture à régler à l'automne prochain.

Il est temps de vous soucier de votre déclaration annuelle de revenus. Un exercice délicat qu'il ne faut pas bâcler car ce document va servir au fisc pour calculer votre impôt définitif sur vos revenus de 2020.

Si vous êtes détenteur de placements financiers, vous devez vous concentrer sur les rubriques 2 (déclaration 2042 et 2042 C) et 3 (déclaration 2042 C). La plupart des revenus sont préremplis (sauf les plus-values mobilières), mais ayez soin de tout vérifier car une erreur est toujours possible.

En remplissant les bonnes cases et en prenant l'option fiscale la plus avantageuse, vous avez encore la possibilité d'optimiser votre imposition de 2021.

J'ai perçu des intérêts

Sauf s'ils sont exonérés (intérêts de livrets d'épargne réglementés notamment), les revenus procurés par vos livrets bancaires, obligations, bons du Trésor, compte courant d'associé, etc. que vous avez perçus en 2020 doivent être déclarés.

N'étant pas visés par le prélèvement à la source (PAS), comme le sont tous les mois vos salaires par exemple, ils ont néanmoins, sauf dispense, subi lors de leur versement un prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu (IR), dont le montant figure ligne 2 CK, avec les prélèvements sociaux de 17,2% (report ligne 2 BH du montant brut des intérêts).

Cette ponction de 12,8% tient