Dans le luxe, l’immobilier peut atteindre encore des prix record

Si le créneau souffre d’une baisse du nombre de ventes comme l’ensemble du marché, les prix se maintiennent voire dépassent des records pour les biens d’exception.

Alors que le marché de l’immobilier neuf est à l’arrêt depuis des mois et que l’ancien peine à retrouver de nouveaux équilibres, le segment du luxe et du haut de gamme continue à bien tirer son épingle du jeu. Loin de tout triomphalisme et avec un recul assez marqué du nombre de ventes, ce créneau connaît tout de même un appétit qui ne se dément pas pour les plus beaux biens. Et avec une clientèle à gros budget n’ayant pas besoin de financement bancaire, les prix peuvent encore afficher des records.

Dans le réseau Michaël Zingraf, présent à Paris depuis seulement 3 ans, on revendique ainsi une vente rare à plus de 80.000 euros le mètre carré dans la capitale. «C’est une année exceptionnelle pour notre réseau avec 10 ventes supérieures à 10 millions et deux autres en cours qui devraient être actées avant la fin de l’année, souligne Jean-Claude Annaert, directeur général de l’enseigne. Parmi elles, il y en a même deux qui dépassent les 20 millions d’euros. C’est deux fois plus de ventes au-delà de 10 millions que l’an passé.» À l’exception d’une vente parisienne, toutes les autres se sont faites dans le sud de la France: six dans le secteur de Cannes , quatre autour de Saint-Tropez et une à Saint-Jean-Cap-Ferrat .

Autre preuve que les très gros chiffres sont toujours de mise, le réseau annonce avoir rentré deux autres biens avec des étiquettes de prix incroyables: respectivement 200 et 350 millions d’euros. Si le volume d’activité recule de près de 20% avec moins de 150 ventes, le réseau revendique un chiffre d’affaires en faible baisse, légèrement supérieur à 20 millions d’euros.

Une bastide dans les Alpilles à 27 millions

Chez Emile Garcin, on évoque le même chiffre de 20% pour le recul d’activité et 15% en chiffre d’affaires avec plus de 220 transactions. «Les années 2021 et 2022 avaient été fabuleuses, notamment avec le retour de nombreux étrangers, souligne Nathalie Garcin, co-présidente de l’enseigne. Si l’on se compare à l’année 2020, nous restons 20% au-dessus.» Et là aussi, malgré des ventes souvent plus longues et plus difficiles à conclure, le groupe a notamment réalisé la cession d’une bastide dans les Alpilles avec 40 hectares de terrain pour la bagatelle de 27 millions d’euros ou encore une transaction à 25 millions à Saint-Tropez. Plus surprenant encore: le réseau a vendu un appartement à Dinard pour 3,5 millions d’euros. Dans ce réseau qui se revendique comme un spécialiste de l’immobilier «de caractère», les Français pèsent 80% de la clientèle, malgré le retour des Américains et la présence des Européens du Nord.

Quant au réseau Coldwell Banker, il estime lui aussi que malgré le recul des ventes, les tarifs résistent mieux que ceux du segment «classique». Par ailleurs en notant que l’inflation semble sous contrôle tandis que la croissance s’améliore et que les taux d’intérêt pourraient bien avoir atteint leur pic, les perspectives sont plutôt rassurantes pour 2024. «Sur notre baromètre européen des prix de l’immobilier affichés dans 24 villes, c’est en France que la croissance des prix premium a été la plus forte, tirée par les résidences secondaires du sud», souligne Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europa Realty. Selon les chiffres établis par la start-up PriceHubble, ce sont les villes d’Antibes (+14%), Cannes (+10%) et Nice (+9%) qui ont enregistré les plus fortes hausses des prix affichés quand Nantes (-4%) et Biarritz (-2%) affichent des reculs. Il n’en reste pas moins que ces données ne rendent pas compte du taux de négociation que ce baromètre estime à 8% sur le marché du luxe.