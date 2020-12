Dans ce cabinet d'architectes, les maquettes sont reines

En France, rares sont les cabinets d'architectes où l'on fabrique ses propres maquettes. Chez Valode&Pistre à Paris, l'atelier vient d'être agrandi et modernisé.

À l'heure du tout virtuel, à un moment où la modélisation 3D est devenue incontournable, en architecture comme dans beaucoup d'activités, que valent encore les maquettes? Sont-elles devenues désuètes ou dépassées? Chez Valode&Pistre, le cabinet auquel on doit notamment la tour Saint-Gobain à La Défense et qui va se charger de la rénovation de la Gare du Nord ou encore d'une partie de l'avancée sur la mer de Monaco, on est persuadé du contraire.

Avec pas loin de 200 collaborateurs et 2500 m² de bureaux attenant au Bon Marché, l'agence fondée par Denis Valode et Jean Pistre en 1980 est l'une des principales en France. Et au moment de rénover ses locaux, l'agence a choisi d'agrandir sensiblement l'espace consacré aux maquettes qui dépasse désormais les 400 m². «L'imagerie numérique s'est énormément développée et est indispensable, souligne Denis Valode, mais pour retrouver un équilibre, il faut développer les représentations physiques.»

À un moment où les espaces de travail ont plutôt tendance à rétrécir, l'atelier principal (un second atelier renferme les machines les plus imposantes et la cabine de peinture) a été agrandi en grignotant des mètres carrés supplémentaires sur les bureaux voisins. Et l'endroit a évidemment conservé sa grande baie vitrée orientée au nord, cette lumière naturelle appréciée des diamantaires et de ceux qui font un travail de précision. Elle est constante, ne surchauffe pas et n'éblouit pas.

Et surtout leurs réalisations trônent en majesté dans un vaste hall visible de tous à l'entrée de l'agence, réparties en trois tables: les objets architecturaux, les tours et les projets d'urbanisme.«La maquette, c'est un vrai outil d'assistance à la conception, souligne Denis Valode. Nous avons des maquettes d'étude pour faire des essais, engager un dialogue et parfois aussi, elles sont indispensables à nos clients ou aux usagers pour faire comprendre un projet.» Et tout en ayant mené un gros travail pour avoir des images de synthèse les plus réalistes possible, l'architecte souligne que les différents modes de représentation se complètent. «Chacun a sa vérité et sa part d'imperfection, précise-t-il. En croisant le dessin, l'imagerie virtuelle et la maquette, on finit par se faire une vraie idée.»

S'effacer derrière le projet

Dans leur atelier, Corinne Salomoni et Reza Ghani, les deux maquettistes permanents de l'agence, peaufinent leurs réalisations du moment. Tous deux sont des «anciens» de la maison: 12 ans pour la première et 18 ans pour le second. Ils savent la chance qu'ils ont de disposer de grands moyens et d'être parmi les très rares à travailler dans un cabinet d'architectes. D'ailleurs, Corinne Salomoni est arrivée à ce métier par l'architecture et n'aurait pas envisagé de travailler pour un autre secteur d'activité. «Il y a une part d'activité artistique dans ce métier et en même temps nous sommes là pour donner une réalité au projet de l'architecte, explique-t-elle. La maquette sert le projet et doit savoir s'effacer derrière lui.» S'il y a de l'humilité dans ce travail ainsi que beaucoup de soin et de précision, c'est loin d'être une simple mission d'exécutant. Ce n'est pas un hasard si l'atelier est placé à proximité des lieux d'échanges et de réunions. Ce n'est pas qu'un lieu de fabrication, c'est un endroit ou peut s'engager le dialogue avec les architectes et où les projets peuvent évoluer.

De son côté, Reza Ghani avait opté pour une formation de maquettiste mais sans penser spécifiquement à l'architecture. Il reconnaît être arrivé à l'agence un peu par hasard. Mais à le voir poncer et reponcer ses pièces en résine avant de les mettre en peinture, on sent bien que le hasard a bien fait les choses. Il faut dire aussi que si la maquette est un peu associée à une image ludique voire enfantine, dans l'atelier, c'est Noël tous les jours tant le matériel mis à disposition permet de varier les créations et les matériaux.

Dans cette caverne d'Ali Baba, on trouve notamment une thermoformeuse pour mouler les matières plastiques, un laser pour effectuer au choix des gravages ou des découpes ultraprécises, une grande imprimante 3D, une cabine de peinture et bientôt une nouvelle fraiseuse numérique plus performante que la précédente... Que demander de plus? Reza Ghani admet tout de même qu'il pourrait bien se passer d'un élément de son atelier: la moquette qui est la même que celle des bureaux et qu'il passe son temps à aspirer et à surveiller pour ne pas l'abîmer.