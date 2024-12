Cyril Hanouna en colère contre les Kretz qui ont vendu sa maison

Crédit photo: ALAIN JOCARD / AFP

La famille Kretz, à l'affiche dans la série L'Agence diffusée sur TMC, a vendu la maison de Cyril Hanouna qui a exprimé son mécontentement.

Le coup d'envoi de la saison 5 de la série L'Agence vient d'être donné jeudi dernier. Cette série diffusée sur TMC donne à voir des biens immobiliers de luxe. L'occasion pour Cyril Hanouna de revenir sur sa mauvaise expérience avec la famille Kretz qui ont vendu sa maison. « Je vous dis la vérité, ils ont vendu ma maison. Je ne suis pas content. J'aurais préféré qu'ils la vendent plus cher », assène l'animateur sur le plateau de Touche pas à mon poste, TPMP. Le montant exact de la transaction n'a pas été dévoilé lors de l'émission, tout comme la localisation de la demeure, mais la propriété est partie à un prix en deçà de la somme espérée par l'animateur. « Je n'ai rien demandé en vrai, je ne voulais pas la vendre. C'est eux qui m'ont dit on a peut-être quelqu'un qui voudrait acheter ta maison. J'ai dit «dis-lui qu'il vienne demain avec ses valises », précise-t-il.

François Berléand aussi

Une autre star s'est montrée peu satisfaite du prix de vente proposé par la famille Kretz: il s'agit de François Berléand. L'acteur cherchait à se séparer de son ancienne ferme délabrée au Pays basque dans un épisode de la troisième saison de la série. Il a refusé une offre à 450.000 euros, estimant que cela ne suffirait pas à rembourser son crédit de 585.000 euros. « C'est impossible, c'est même pas envisageable [...] j'en peux plus de payer pour cette ruine », se plaignait François Berléand. Les Kretz avaient bien conscience que l'offre était éloignée des attentes de l'acteur mais étant donné l'état du bien, ils l'ont quand même soumise à François Berléand. L'acteur a créé la surprise en assurant avoir trouvé un acquéreur dans son propre réseau: « J'ai une offre de quelqu'un qui connaît très bien le principe des travaux. Il a fait venir des tas de gens et il m'a dit: Je te fais une proposition entre 680.000 et 600.000 euros », une offre supérieure à celle du potentiel acquéreur déniché par les Kretz.

Outre ce coup de gueule de Cyril Hanouna, les fameux agents immobiliers ont dû essuyer une polémique: Fabrice Luchini a récemment révélé qu'une partie des scènes de l'émission était scénarisée. « J'ai joué le client, alors que j'avais déjà acheté les bureaux! C'est génial, le métier de comédien ». La famille Kretz, craignant d'être accusée de bidonnage, rétorque: « Tout ce qu'on a tourné avec Fabrice Luchini est complètement vrai» . Olivier Kretz admet que certaines scènes sont parfois rejouées par souci d'agenda.