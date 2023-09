Le nombre de crédits immobiliers accordés en France a baissé de 50% en un an, ramenant la production de prêts à son niveau prépandémique.

Crédits immobiliers, chute de moitié des octrois-iStock-Max Labeille

-50,5 % de prêts accordés entre mai et juillet

Selon les données les plus récentes publiées par la Banque de France, la production de crédits a chuté de 51,5 % de mai à juillet par rapport à 2022. Le nombre de prêts a quant à lui baissé de 50,5 % sur la même période. Rapportée à l’année en cours, la production de nouveaux crédits a reculé de plus de 41% en un an. Elle représentait ainsi 11,1 milliards d’euros en juin 2023 contre 19 milliards en 2022. Malgré la mensualisation du taux d’usure et l’assouplissement des quotas, les dossiers de crédits pâtissent de l’inflation, combinée à la hausse des taux d’intérêt.

Un seuil pandémique

Sans surprise, l’augmentation des taux a réduit la capacité d’emprunt des Français de manière significative ces dernières années. Ainsi, actuellement, un crédit sur 20 ans se négocie à un taux moyen de 3,89 % contre 2,5 % en début d’année et 1 % en 2021. Michel Mouillard, professeur d’économie et porte-parole de l’Observatoire Crédit Logement CSA, indique que le taux actuel de production de crédits et d’octroi de prêts renvoie à des chiffres observés en 2020, au début de la pandémie, ou encore entre 2008 et 2009, au moment de la crise des subprimes.

Les banques sereines

Pour les banques, ces données sont à remettre en contexte. Le Crédit Agricole, qui affiche pour sa part une baisse de 25 % à 30 % du nombre de ses nouveaux crédits au premier semestre 2023, affirme retrouver une production « normale », similaire à celle du premier semestre 2018. François Mouriaux, directeur des statistiques monétaires et financières à la Banque de France, précise que cette baisse, loin d’être alarmante, indique qu’après « l’exubérance des dernières années », le marché revient « à un niveau observé régulièrement avant 2015 ». Même son de cloche du côté de Bercy, où l’on soutient que l’immobilier est arrivé à un point de bascule et a « quitté une période exceptionnelle d’activité pour revenir à un niveau plus normal ». L’entourage du ministre de l’Économie, optimiste, pronostique qu’avec la « baisse des prix de l’immobilier, les Français verront leur pouvoir d’achat grimper et pourront de nouveau emprunter ». Selon les projections des notaires, au troisième trimestre 2023, les prix de l’immobilier devraient baisser dans plusieurs régions françaises, notamment en Île-de-France avec quelques variations selon les secteurs (de -3% sur un an dans les Yvelines à - 6 % dans les Hauts-de-Seine).