Crédit immobilier : le marché a vécu en 2024 son pire mois d'août depuis 10 ans

C'est le pire mois d'août depuis 10 ans. Lors de ce mois en 2024, le montant total des nouveaux crédits immobiliers accordés est repassé sous la barre des 10 milliards d'euros, selon les données publiées ce lundi 7 octobre par la Banque de France, dans un marché qui peine à repartir. La production de crédits à l'habitat hors renégociations s'élève à 9,3 milliards, contre 11,3 milliards en juillet (-17,7% sur un mois) et 9,9 milliards en août 2023 (-6,1% sur un an).

La Banque de France veut voir dans ce volume "une nette tendance de reprise" depuis le creux du printemps. Le taux d'intérêt moyen de ces nouveaux prêts est très légèrement plus favorable pour les emprunteurs, selon la même source, passant de 3,64% en juillet à 3,59% en août. Ces taux s'entendent hors frais et assurance. Tous frais compris, les taux ont atteint 4,39% pour une durée de vingt ans et plus au troisième trimestre, selon la Banque de France. Ce niveau élevé atteint en quelques trimestres seulement a représenté un véritable choc pour le pouvoir d'achat immobilier des ménages : il était encore deux fois et demi inférieur au premier trimestre 2022, à 1,80%.

Certains banquiers se démènent depuis la rentrée pour relancer un marché moribond, où les acheteurs, coincés entre les taux toujours élevés et les prix qui ne baissent pas ou peu, se font rares. Pour les candidats à l'emprunt "c'est le moment d'aller voir son banquier", encourageait fin septembre sur France 2 le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau. "C'est même le moment de mettre les banques en concurrence pour avoir le meilleur taux possible", continuait-il.