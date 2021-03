Coup de frein sur le marché des bureaux à Lille au 2ème semestre 2020 d'après JLL

Pour le spécialiste du conseil en immobilier d'entreprise JLL, le marché des actifs immobiliers de bureaux dans la métropole lilloise a subi un véritable coup d'arrêt depuis le début de l'épidémie de Covid-19. A l'image d'autres métropoles comme Lyon ou Bordeaux, le rebond n'a pas réellement été observé au 3ème trimestre 2020. La baisse à Lille est de 51% par rapport à la période équivalente de 2019 sur les 9 premiers mois de 2020, à 94 400 m2 placés. Sur l'année entière, la baisse se chiffre à 47% par rapport à 2019 (138 750 m2 placés en 2020).

« Le 3e trimestre a cumulé seulement 16 361 m² de bureaux commercialisés, loin des 52 800 m² habituellement enregistrés sur les dernières périodes estivales », analyse Rodolphe Monnier, le directeur JLL du bureau de Lille.

Le premier semestre 2020 était déjà en baisse de 48% par rapport au 1er semestre 2019, et la tendance ne s'est pas améliorée au 3ème trimestre. C'est sans surprise le 1er trimestre 2020, avec 48 300 m2 de bureaux commercialisés -soit une baisse limitée à 11% par rapport au T1 2019- qui aura permis de limiter la casse cette année. La dynamique (relative) du marché tertiaire lillois cette année s'est essentiellement appuyée sur le neuf avec 60% du volume global placé, d'après JLL. Ce biais du marché en faveur des actifs aux derniers standards locatifs et environnementaux s'observe depuis plusieurs années à Lille et sur de nombreux autres marchés régionaux.

Conséquence directe de ce ralentissement locatif du marché lillois, l'offre immédiate de surfaces de bureaux a significativement augmenté dans la métropole. JLL l'évalue à environ 270 000 m2 au 31/12/2020, dont 114 300 m2 de bureaux neufs ou récents. Concernant le bilan sur le dernier trimestre de l'année 2020, JLL se voulait prudent à juste titre en fin d'année dernière au regard du contexte de reprise de l'épidémie : « il est encore difficile à l'heure actuelle d'émettre des prévisions fiables pour l'ensemble de l'année 2020 compte tenu du contexte économique, mais nous estimons que le marché devrait atterrir aux alentours des 130 000 m² d'ici décembre. L'inertie du 2e trimestre s'est poursuivie sur la période estivale et la reprise ne devrait réellement se faire ressentir qu'à partir de début 2021 », estimait ainsi Rodolphe Monnier. Le chiffre réalisé se sera finalement révélé être légèrement au-dessus de cette prévision à 138 750 m2, avec un taux de vacance certes en hausse mais qui reste à un niveau contenu de 6,20% en fin d'année.