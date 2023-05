Côte d'Azur : l'exceptionnelle villa de la princesse Margaret du Danemark bientôt aux enchères

La demeure dispose de cinq chambres, six salles de bain, une piscine naturelle et un jacuzzi sur le toit. (Photo d'illustration) (tristanmimet / Pixabay)

La magnifique villa de la princesse Margaret du Danemark, occupé par sa digne propriétaire jusqu'à son décès en 1992, sera mise aux enchères le 16 mai 2023. Le manoir, idéalement situé à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), sur la Côte d'Azur, sera mis à prix autour de 11 millions d'euros.

Qui veut acheter la somptueuse demeure de la princesse Margaret du Danemark, cousine de la défunte reine Elizabeth II ? Baptisée La Carrière, la magnifique villa située à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), entre Nice et Monaco, sera vendue aux enchères le 16 mai 2023, rapporte BFMTV .

Entre charme de l'ancien et confort moderne

La villa idéalement située sur la Côte d'Azur a été construite en 1920 et y a accueilli la princesse Margaret jusqu'à son décès en 1992. Prenant la forme d'un manoir aux murs de pierre, la bâtisse dispose de cinq chambres, six salles de bains et une salle à manger.

Tout est fait pour allier délicieusement le charme de l'ancien avec des poutres apparentes et de beaux plafonds, et la modernité. Le toit-terrasse de la villa est ainsi équipé d'un jacuzzi dans lequel les invités peuvent se prélasser tout en ayant devant leurs yeux un panorama exceptionnel sur la Riviera, la baie de Villefranche et le Cap Ferrat.

Le village de Villefranche-sur-Mer particulièrement plebiscité

Les nombreuses terrasses de la demeure donnent à voir le magnifique jardin de la propriété. Celui-ci ne serait pas complet sans sa piscine à l'apparence naturelle, surplombée par une paroi rocheuse semblable à l'intérieur d'une grotte. Pour le côté VIP, il faut savoir que Bill Gates, Elton John ou encore Bono possèdent des résidences dans la commune, précise BFMTV .

La demeure, qui dispose en outre de remparts et de tourelles comme une forteresse médiévale, est estimée à 12 millions de dollars, soit un peu moins de 11 millions d'euros. Son prix pourrait cependant s'envoler lors de la vente si plusieurs acheteurs décident de se l'arracher et de faire grimper l'offre.