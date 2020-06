Copropriété : les charges ont augmenté de 2 % en 2019, deux fois plus vite que l'inflation

Déjà en hausse sur l'exercice 2017-2018, les charges de copropriété ont augmenté de 2 % en un an en 2019, selon les chiffres publiés par l'Association des responsables de copropriété (ARC). C'est deux fois plus que l'inflation. Si le plus gros poste reste le chauffage, les plus fortes variations concernent le contrat d'assurance, l'électricité et les frais de gestion.

Les charges de copropriété ont augmenté en moyenne de 2 % en 2019, selon les chiffres de l'Association des responsables de copropriété (ARC) dont l'observatoire annuel sur les charges a été relayé par Le Particulier. Un taux deux fois supérieur à celui de l'inflation qui a atteint 1,1 % l'an passé. Toutefois, entre 2017 et 2018, l'augmentation des charges était encore plus marquée puisqu'elle atteignait 5 %.

Le chauffage reste de loin le premier poste de dépense

Les charges annuelles moyennes s'élèvent à environ 50 euros par m². Les deux tiers de ces charges concernent le chauffage (28,7 %), le gardiennage (20,1 %) et les frais d'entretien (14 %). Le chauffage reste donc le poste principal de dépense mais sa part n'a pas évolué d'une année sur l'autre et ce, malgré l'augmentation du prix de l'énergie. On le doit à un hiver plutôt doux.

En revanche, les frais d'électricité ont eux nettement augmenté (+ 5%). Les charges de gestion ont quant à elles augmenté de 4 %. En cause notamment, la hausse des honoraires des syndics professionnels de 2 %.

Les contrats d'assurance ont également gonflé les charges de copropriété. Leur coût a augmenté de 6 % en moyenne sur un an. C'est la plus forte hausse devant l'électricité donc et le gardiennage (+2,2 %). D'autres postes comme l'entretien, l'ascenseur et le parking ont aumgenté de 2 %.