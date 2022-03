Conflit en Ukraine : Comment protéger votre épargne de l’inflation ?

Alors qu’elle était déjà dans une phase de nette accélération avec la reprise économique post-pandémie, l’inflation connait une nouvelle poussée avec la guerre en Ukraine (Crédit photo : 123RF)

Alors qu'elle était déjà dans une phase de nette accélération avec la reprise économique post-pandémie, l'inflation connait une nouvelle poussée avec la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, quels sont les placements pour protéger votre épargne de l'inflation ?

Alors qu'elle était déjà dans une phase de nette accélération avec la reprise économique post-pandémie, l'inflation connait une nouvelle poussée avec la guerre en Ukraine. En France, elle atteint 3,60 % sur un an et 7 % aux États-Unis.

Pour autant, à ce stade du conflit, si les banques centrales devaient remonter leurs taux dans les prochains mois, il est probable qu'elles le feraient dans des proportions raisonnables, tirant ainsi les taux d'intérêt réels vers le bas. Les marchés financiers subissent eux-aussi les conséquences du conflit et enregistrent de forte variations à la baisse. Le CAC 40 a perdu près de 9 % en une semaine.

Dans ce contexte, quels sont les placements pour protéger votre épargne de l'inflation ?

L'or

Traditionnellement, en cas de tensions sur les marchés, l'or joue un rôle de valeur refuge : son cours a tendance à s'apprécier lorsque la valeur des actifs financiers chute. La crise actuelle ne fait pas exception : sur le dernier mois, le cours du métal précieux s'est apprécié de plus de 8 %. Il est possible d'acheter de l'or « physique » : seule la revente permet alors de réaliser une plus-value. Il existe également des ETF ou des OPCVM « métaux précieux ». Il est conseillé de ne pas y investir plus de 10 à 15 % de son patrimoine car le cours de l'or est assez volatil et peut connaitre de fortes variations.

SCPI et immobilier locatif

Tout d'abord, l'investissement immobilier locatif, qu'il s'agisse d'immobilier résidentiel ou professionnel, est déconnecté des marchés financiers. Autre avantage : les revenus locatifs suivent en partie l'inflation, grâce à la revalorisation régulière des indices des loyers. Enfin, il est possible de recourir à l'emprunt pour investir : dans le contexte actuel qui combine reprise de l'inflation et taux d'intérêt encore très bas, le coût réel de l'endettement est tiré vers le bas.

Les SCPI permettent d'investir dans l'immobilier professionnel (bureaux, commerces, entrepôts, établissement de santé, hôtels …). Elles ont démontré leur capacité à traverser les périodes de crise (financière, économique, sanitaire) en délivrant des revenus réguliers et relativement sables dans le temps. En 2021, le taux de distribution moyen du marché a atteint 4,30 %, après 4,18 % en 2020. Les SCPI diversifiées (4,68 %), spécialisées dans la logistique ou dans le résidentiel (6,00 %) ou encore dans le secteur de la santé (5,00 %) ont tiré leur épingle du jeu. Les SCPI de commerces, qui avaient souffert de la crise sanitaire en raison des mesures de restriction, devraient profiter du retour à la normale.

Les obligations indexées sur l'inflation

Les obligations indexées sur l'inflation sont spécifiquement conçues pour protéger l'investisseur contre l'inflation. Le principe est simple : le principal et les intérêts varient en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Contrairement à une obligation « classique », les coupons qui seront versés à l'investisseur ne sont pas connus au moment de la souscription car ils dépendent de l'évolution de l'inflation. Ces obligations sont généralement émises par des États. En 2021 les obligations indexées européennes ont enregistré une performance de + 5.4 % et de + 6.8 % pour les obligations indexées monde.