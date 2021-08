Les vacances sont enfin arrivées et le départ est proche. Le plaisir de changer d'air et la joie de découvrir d'autres horizons sont parfois un peu ternis par la crainte d'une visite inopportune, ou de tout autre désagrément matériel, dans votre logement inoccupé. Comment prévenir ces risques ? Quelles mesures adopter pour sécuriser son domicile pendant les vacances ?

Comment sécuriser son domicile pendant les vacances - iStock-Gwengoat

L'Opération tranquillité vacances : un dispositif de surveillance gratuit

Des astuces simples pour partir en toute sérénité

La technologie, outil de prévention performant

Les chiffres sont sans équivoque : la plupart des cambriolages ont lieu quand les occupants sont absents. L'OTV (Opération tranquillité vacances) est un dispositif qui permet à votre logement d'être surveillé par les services de police ou de gendarmerie. Jour et nuit, 7 jours sur 7, des patrouilles effectuent gratuitement des passages réguliers pour vérifier l'absence d'effraction et dissuader les potentiels malfaiteurs. La procédure est simple : il suffit de remplir un formulaire (disponible en ligne) et de le déposer au commissariat ou à la brigade de gendarmerie de son secteur au moins 2 jours avant le départ, ou de prendre rendez-vous en ligne avec ces services. En région parisienne, l'inscription se fait en ligne. Cette mission de surveillance peut également être assurée par une société de gardiennage. Certes, le prestataire sera plus disponible pour veiller sur votre maison... mais l'opération sera aussi beaucoup plus onéreuse !Quelques comportements préventifs peuvent permettre de limiter les risques de cambriolage. Solliciter le concours des voisins, en leur confiant les clés, est un bon moyen de partir l'esprit plus tranquille. Vous les chargerez d'ouvrir et de fermer chaque jour les volets, ainsi que de vider votre boîte à lettres, afin de simuler une présence. Le malfaiteur prépare également ses forfaits en surveillant attentivement les réseaux sociaux. Prévenir ses amis Facebook de son départ prochain aux Seychelles sera donc pour lui une aubaine, voire une invitation à venir explorer un logement libre de toute entrave. Pensez à verrouiller soigneusement portes, fenêtres et volets. Des serrures de qualité, voire multipoints, sont une arme précieuse pour freiner l'élan d'un cambrioleur, même zélé.L'alarme reste le moyen classique pour faire fuir l'individu malintentionné. Vous n'aurez que l'embarras du choix devant le large éventail de systèmes de protection proposés sur le marché (sirène d'intérieur ou d'extérieur, déclenchement de l'éclairage, détection de mouvement...). À défaut de voisinage présent ou coopérant, il est possible d'utiliser un programmateur pour déclencher la lumière régulièrement, ce qui peut avoir un effet dissuasif sur le voleur dilettante. Mais le must de la sécurisation reste la maison connectée. Savamment utilisée, la domotique est une alliée redoutable pour prévenir les intrusions. Outre le système performant d'alarme connectée, le fait de commander à différents moments de la journée lumière, volets, radio ou télé peut permettre de tromper l'ennemi. De plus, ces moyens technologiques intelligents peuvent proposer des « services bonus » : arroser les plantes ou vous alerter en cas de fuite d'eau.Partir l'esprit tranquille, c'est également prévenir les autres risques potentiels, tels que la foudre, l'incendie, le dégât des eaux ou les risques liés au gaz. Avec un peu de bon sens, il est facile de contourner le danger. Pensez simplement à débrancher les prises électriques, ainsi qu'à couper l'eau et le gaz. Constater un dégât des eaux à son retour n'est pas la meilleure façon de clore une séquence de détente !