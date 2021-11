«Comment payer moins d’impôts ?» nos conseils à Olivier et Karine

Nos conseils aux abonnés du Revenu. (© Adobestock)

Olivier et Karine doivent alléger l’immobilier, très taxé, renforcer le PEA et l’assurance vie. Et investir dans un placement à «gomme fiscale» comme le plan d’épargne retraite (PER).

Olivier et Karine étaient à Cabourg pendant les vacances de la Toussaint. Ils aiment cette station balnéaire, son golf, sa plage à perte de vue, la proximité de Deauville et de ses boutiques de luxe. Le couple y loue deux à trois fois par an une belle villa avec piscine.

Après avoir longtemps hésité, ils ont renoncé à y acheter un pied à terre. Trop cher, trop d’entretien, trop de contraintes.

Cadres dynamiques, nos amis sont toujours entre deux web conférences, le téléphone à la main y compris pendant les repas ! Ils travaillent un dimanche par mois, après leur footing dominical. «Nous vivons à cent à l’heure. Plus notre agenda est chargé, plus nous sommes heureux.» C’est dit!

Ingénieur de formation, Olivier travaille dans l’industrie automobile depuis sa sortie d’école, d’abord chez un équipementier puis chez un constructeur. Pharmacien, son épouse officie dans un laboratoire américain, au service des affaires réglementaires. Elle négocie avec les autorités de santé la mise sur le marché de nouvelles molécules.

Très aisés, ils n’ont pas de problème de fin de mois et ont bien conscience de leur chance même s’ils ont dû faire de longues études et parfois des sacrifices pour en arriver là. En charge des finances au sein du couple, Karine a contacté Le Revenu pour qu’on l’aide à réduire leurs impôts. Après avoir défiscalisé dans l’immobilier pendant des