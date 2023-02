Comment obtenir un prêt sans apport ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Un apport s'apparente à une somme d'argent que vous avez mise de côté pour financer une partie de l'achat d'un bien immobilier, d'un véhicule ou tout autre bien que vous souhaitez acheter à crédit. Il s'agit donc d'un montant que vous utilisez pour réduire la somme que vous devez emprunter lors d'une demande de prêt (généralement minimum 10 % du montant emprunté dans la cadre de l'achat d'un bien immobilier).

Les établissements de crédit considèrent généralement que les emprunteurs qui ont un apport personnel ont une meilleure situation financière et sont de ce fait plus à même de rembourser leur prêt. C'est pourquoi ils préfèrent que les emprunteurs aient un apport pour éviter les risques de défaut de paiement.

Avoir un apport personnel lors d'une demande de prêt peut également vous aider à obtenir un meilleur taux d'intérêt et des conditions de remboursement plus avantageuses. C'est pour cela qu'il est souvent recommandé d'avoir un apport personnel lorsque vous faites une demande de prêt. Cependant, il n'est pas impossible d'obtenir un prêt sans apport.

Vous souhaitez emprunter, mais n'avez pas d'apport ? Voici quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté !

Assainir ses finances et obtenir une situation professionnelle stable avant de faire sa demande de prêt

Assainir ses finances et s'assurer d'avoir une situation professionnelle stable (comme un CDI par exemple) avant de faire une demande de prêt peut aider à augmenter vos chances d'obtenir un prêt sans apport.

Les établissements de crédit vont vérifier votre solvabilité avant de vous accorder un prêt, ils vont donc étudier vos revenus, vos dettes et vos dépenses pour évaluer votre capacité à rembourser le prêt et la façon dont vous gérez vos finances.

Si vous avez une situation financière stable et des revenus réguliers, cela peut rassurer les banques et les inciter à vous accorder un prêt (même sans apport), car vous ne présentez pas de trop grand risque de ce côté-là.

Il est donc préférable de s'assurer d'avoir un bon historique de crédit, de régler les dettes en cours, d'avoir une certaine épargne et de montrer une situation professionnelle stable avant de faire une demande de prêt. Il est également conseillé de se renseigner sur les exigences des établissements de crédit pour les prêts sans apport et de choisir celui qui est le plus adapté à votre situation et à votre projet.

A lire aussi : 5 astuces pour obtenir un prêt au meilleur taux

Demander à un proche de se porter garant de son prêt

La probabilité d'obtenir un prêt sans apport sera plus importante si vous demandez à un proche de devenir co-emprunteur ou de se porter garant de votre prêt. Cela signifie qu'une personne de votre entourage (comme un parent ou un ami proche) va se porter garant de votre prêt en s'engageant à rembourser votre prêt si vous n'êtes pas en mesure de le faire.

Ainsi, il est plus facile pour les établissements de crédit d'accorder un prêt si vous n'avez pas d'apport, car ils ont une garantie supplémentaire en cas de non-remboursement. Cependant, cela peut être risqué pour la personne qui se porte garant, parce qu'elle peut être tenue de rembourser le prêt en entier si vous n'êtes pas en mesure de le faire.

Prendre le temps de comparer les offres pour faire jouer la concurrence

Pour obtenir un prêt sans apport, vous devez prendre le temps de comparer les offres des différents établissements de crédit et de faire jouer la concurrence pour trouver les meilleures conditions afin de financer votre projet.

Il est recommandé de se renseigner sur les taux d'intérêt, les frais de dossier, les garanties exigées, ainsi que les modalités de remboursement, parmi d'autres critères, avant de choisir une offre. Il est également important de vérifier si l'établissement de crédit est agréé par les autorités compétentes et de se renseigner sur sa réputation pour choisir un intermédiaire financier autorisé et fiable.

Proposer un dossier complet et solide pour gagner la confiance de l'établissement financier

Bien que cela puisse paraître évident, nombreux sont ceux qui ne proposent pas de demande de prêt complète et assez solide. Or, proposer un dossier solide avec tous les justificatifs demandés lors d'une demande de prêt, particulièrement si elle se fait sans apport, peut vraiment aider à gagner la confiance de l'établissement financier et augmenter vos chances d'obtention de ce prêt.

Un dossier complet comprendra différents éléments sur vous et vos co-emprunteurs, ainsi que votre situation financière, matrimoniale ou encore professionnelle. On pensera notamment aux éléments suivants : vos informations personnelles et professionnelles, vos revenus et vos dépenses, vos dettes et vos éventuels crédits en cours, vos informations bancaires, un justificatif de domicile, un relevé d'identité bancaire, un contrat de travail, une fiche de paie, un avis d'imposition ou encore un autre justificatif de ressources.

Il est également important de montrer que vous avez une bonne gestion de vos finances et une situation professionnelle stable pour rassurer les banques sur votre capacité à rembourser le prêt. Il est donc conseillé de présenter un historique de crédit sain, de montrer que vous avez des revenus réguliers et que vous êtes capable de gérer vos dépenses de manière optimale.

En somme, un dossier complet, solide et bien présenté peut aider à convaincre les établissements de crédit que vous êtes un bon candidat pour un prêt sans apport et donc augmenter vos chances d'obtenir un financement pour votre projet.