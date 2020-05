«Comment nous renforcer en Bourse ?» : nos conseils à Sébastien et Karine

Le Revenu conseille une famille pour ses placements. (© J. de Wilde / Onoky / Photononstop)

Sébastien et Karine veulent profiter de la chute des actions. Nous leur conseillons d'investir progressivement et de privilégier les valeurs vertes et/ou socialement responsables.

Sébastien et Karine ont tranché : crise sanitaire oblige, cette année, ils décideront de leur destination de vacances d'été au dernier moment. Initialement, ils devaient aller au Canada voir le frère de Sébastien installé à Laval, près de Montréal.

Le vol a été annulé dès le mois d'avril. Ils ont ensuite envisagé la location d'une maison avec des amis dans le Pays basque, avant d'y renoncer par manque de visibilité sur le plan professionnel notamment. Mi-mai, quand nous avons échangé avec eux par visioconférence, les vacances s'annonçaient familiales chez les parents de Karine dans le Var.

Abonnés de longue date au Revenu, nos lecteurs font comme tous les Français face au Covid-19, ils s'adaptent. Après huit semaines de confinement obligatoire dans leur chalet de montagne, ils sont revenus chez eux à Lyon, dans leur très chic appartement près du parc de la Tête d'or.

Lou a repris le chemin de l'école et ses parents celui du travail. Mais leur quotidien reste très éloigné de leur vie d'avant. La fillette est toujours privée de sa nourrice et de ses activités favorites (musique, danse). Surtout, elle attend avec impatience son goûter d'anniversaire avec ses amies, mille fois repoussé pour cause de confinement. Pour les parents, le télétravail demeure la règle.

Karine se déplace en voiture, Sébastien à vélo «comme pendant la grève contre la réforme des