Comment les entrepreneurs et familles fortunés ont-ils géré leurs investissements cette année ?

Le capital-investissement a capté 15 % du portefeuille financier des très fortunés (Crédit photo: 123RF)

Les entrepreneurs et familles fortunées influencent les économies mondiales par leurs investissements personnels et leurs entreprises. Une étude explore les comportements et choix d'investissement de cette population sur cette dernière année, marquée par une crise sanitaire mondiale sans précédent.

Les entrepreneurs et les familles dirigeantes influencent les économies mondiales, à la fois par leurs investissements personnels et par leurs entreprises. Ils sont un puissant moteur de croissance économique. BNP Paribas Wealth Management et AON ont publié la septième édition de l'étude Global Entrepreneur & Family Report, à travers laquelle ils explorent les attitudes, les comportements et les choix d'investissement de près de 16.000 entrepreneurs et familles fortunés et très fortunés à travers le monde.

Cette édition 2021 explique comment les entrepreneurs et grandes familles ont géré leurs investissements sur cette dernière année, marquée par une crise sanitaire mondiale sans précédent.

Le private-equity et l'immobilier

Avec le chaos déclenché par le début de la pandémie les répondants ont constitué d'amples réserves de liquidités, mais ont ensuite rapidement transféré des capitaux vers le capital-investissement et l'immobilier afin de diversifier davantage leur patrimoine.

En effet, la volatilité au début de la pandémie en mars 2020 a suscité une prudence compréhensible vis-à-vis des investissements peu liquides. Mais alors que la crise se prolongeait, les « ultrapreneurs » et les familles ont réévalué les avantages de rester investis notamment dans le private equity et l'immobilier et ont augmenté leurs positions sur ces classes d'actifs.

À l'échelle mondiale, un répondant sur trois a renforcé ses investissements dans des fonds de capital-investissement (35 %) ou dans des transactions directes de capital-investissement (34 %) pendant la crise. La proportion grimpe respectivement à 45 % et 39 % chez les « ultrapreneurs ». À l'inverse, environ un sur six a diminué son engagement au cours de 2020, principalement parce que les risques liés à la pandémie et l'incertitude macroéconomique ont été perçus comme trop importants.

Au total, le capital-investissement a capté 15 % du portefeuille financier des très fortunés, soit plus que les liquidités et titres à revenus fixes qui ont représenté 12 %.

Le recours au crédit

Le changement le plus notable dans les attitudes d'investissement porte sur le recours au crédit. La crise sanitaire a en effet renforcé la conviction que l'environnement de taux d'intérêt bas est encore durable. Plus de la moitié des répondants se dit désormais plus ouverte au crédit qu'avant la crise et perçoit les avantages du crédit pour la performance de son portefeuille. La volonté de recourir au crédit est encore plus forte aux États-Unis (79 %) et en Europe (56 %), régions où les taux d'intérêt sont soit à des niveaux historiquement bas, soit en territoire négatif.

Les investissements post-covid

La question de savoir où investir dans l'environnement post-covid est cruciale, alors que des scénarios de marché difficiles comme l'inflation, l'augmentation de la dette des entreprises et l'évolution des politiques fiscales se profilent à l'horizon. Pour l'avenir, les entrepreneurs identifient plusieurs thèmes pour actualiser leurs stratégies d'investissement comme par exemple les technologies intelligentes pour aider à la transformation des entreprises et à la transition mondiale des combustibles fossiles vers de nouveaux types de production d'énergie.