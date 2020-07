Comment le crowdfunding immobilier a-t-il traversé la crise sanitaire ?

Avec les mesures de confinement, les chantiers de construction ont dû être interrompus. Certains projets financés via les plateformes de crowdfunding ont donc pris du retard.

La crise sanitaire a frappé tout le marché de l'immobilier et plus particulièrement le secteur de la promotion immobilière. Avec les mesures de confinement, les chantiers de construction ont dû être interrompus le 17 mars pour plusieurs semaines. Comment le secteur du crowdfunding immobilier a-t-il été affecté par cette crise et quelles seront les conséquences pour les épargnants dans les prochaines semaines ?

Les risques de l'investissement en crowdfunding immobilier

Lorsqu'un promoteur immobilier lance un projet de construction, il créé une société dédiée à la gestion de la construction et de la commercialisation du programme immobilier. Pour se financer, la société emprunte auprès de particuliers investisseurs via la plateforme de crowdfunding immobilier. En contrepartie, les épargnants récupèrent leur investissement à la fin du projet, augmenté des intérêts d'emprunt.

Les deux principaux risques de ce type ce placement pour l'épargnant sont le risque de défaut (le promoteur se trouve dans l'incapacité de rembourser le prêt et les épargnants perdent alors tout ou partie de l'épargne investie) et le retard de remboursement (le projet immobilier prend du retard et l'épargnant est remboursé après la date initialement prévue).

Quel est l'impact de la crise sanitaire pour le marché du crowdfunding immobilier ?

Avec les mesures de confinement, les chantiers de construction ont dû être interrompus le 17 mars pour plusieurs semaines, pour reprendre progressivement mi-avril. Certains projets financés via les plateformes de crowdfunding ont donc pris du retard. Et comme les investisseurs ne sont remboursés qu'à la fin du projet, ils devront donc patienter avant de récupérer les sommes prêtées ainsi que les intérêts. « Les projets qui devaient être remboursés entre avril et juin auront quatre mois de retard en moyenne » explique dans Capital Jérémie Benmoussa, président du directoire de la plateforme Fundimmo. Mais l'attente sera récompensée puisque « les intérêts continuent de courir sur les mois de retard » précise-t-il.

Les chiffres à fin juin

Il faudra donc suivre l'évolution du taux de retard et du taux défaut des prochains mois pour vraiment mesurer l'impact de la crise sanitaire sur le crowdfunfing immobilier. À ce stade, selon les derniers chiffres disponibles sur le site HelloCrowdfunding, le marché se porte bien. Entre janvier et juin 2020, les plateformes de crowdfunding immobilier ont permis de financer des projets à hauteur de 159 millions d'euros, soit 13% de plus qu'en 2019 sur la même période. Le montant moyen collecté est en hausse de 23% par rapport à l'année dernière (772 282 euros en moyenne). Le taux de rendement moyen est stable à 9,3%, tout comme la durée moyenne des projets (21 mois). Le taux de retard moyen du marché s'établit à environ 3% et le taux de défaut à 1%.