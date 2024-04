Comment investir 50 000 euros en 2024 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Quand on dispose de 50 000 euros à investir, il est essentiel de ne pas se focaliser sur un seul placement, ou même sur une seule classe d'actifs. La diversification de son patrimoine, pour aller chercher de la performance tout en diminuant le risque inhérent aux placements financiers doit être votre priorité.

Comment alors investir 50 000 euros en 2024 ? Découvrez quatre solutions à envisager. Attention : la répartition entre ces différentes options d'investissement doit être réalisée en prenant en compte votre profil d'investisseur et notamment votre profil de risque et votre horizon d'investissement.

Le fonds euros de l'assurance vie pour un rendement sans risque

Pour conserver des liquidités, ou tout simplement pour avoir une partie de son capital sur un placement sans risque garanti en capital, le fonds euros de l'assurance-vie est une solution judicieuse, et désormais même attractive. Depuis 2022, le rendement moyen du fonds euros augmente, passant de 1,3 % en 2021 à 1,8 % en 2022, puis 2,50 % en 2023. Et il y a fort à parier que le taux soit encore revu à la hausse en 2024.

L'augmentation du rendement moyen du fonds euros s'explique d'abord par le contexte de taux élevés qui ont joué en faveur de ce placement chouchou des épargnants français. La concurrence des autres placements à capital garanti, livret A et LDDS en tête, qui affichent 3 % de rendement, a aussi poussé les assureurs à se montrer plus généreux et à reverser une partie de leurs provisions pour participation aux excédents (PPE) ou provisions pour participation aux bénéfices (PPB) qui de toutes façons doivent obligatoirement être redistribuées aux épargnants, soit immédiatement, soit dans les 8 ans.

Notez que le rendement du fonds euros peut dans certains cas dépasser le rendement du livret A ou du LDDS, même en prenant en compte le fait que les livrets de l'épargne réglementés ne sont pas fiscalisés. De fait, les meilleurs rendements affichés par les fonds euros avoisinent les 3 % et vont bien au-delà si vous avez bénéficié de bonus liés par exemple au montant du versement sur votre contrat ou encore à la part significative d'encours versé sur les supports en unités de compte. De tels bonus sont encore pratiqués en 2024 et pourront faire grimper significativement le rendement de votre fonds euros, jusqu'à afficher un taux supérieur à ce que vous pourriez attendre du livret A ou du LLDS, sans toutefois afficher 5 % net d'impôt comme c'est le cas du LEP.

Le marché actions via des titrez vifs ou ETF depuis un PEA ou un CTO

Pour aller chercher davantage de performance, la Bourse est tout indiqué. Les marchés actions représentent la classe d'actifs la plus rémunératrice sur le très long terme. Attention tout de même, les marchés sont au plus haut, le Nasdaq, le Nikkei, le CAC 40 ont tous atteint des records historiques au premier trimestre 2024 et il en faudra donc investir très progressivement en Bourse, en étant bien diversifié. Vous pourrez par exemple investir dans de grands indices boursiers mondiaux via des ETF ou bien privilégier des trackers thématiques pour vous positionner sur des méga tendances qui vous semblent comme prometteuses comme par exemple l'intelligence artificielle, la transition énergétique, le bien-être et la santé, etc. Mais dans le contexte de marché au plus haut, vous pourrez aussi si vous avez le temps et les connaissances nécessaires, opter pour un stock-picking sélectif et sélectionner vous-même les actions qui vous semblent encore receler du potentiel malgré une valorisation élevée ou bien parce qu'elle est sous-évaluée.

Dans tous les cas, il est conseillé d'entrer en DCA (Dollar Cost Averaging) sur les marchés, une pratique qui consiste à investir le même montant à intervalles réguliers, sans tenir compte des circonstances de marché, afin de lisser le risque et éviter d'investir sur un plus haut. Conservez votre sang froid et rappelez-vous que les records sont faits pour être battus, statistiquement au moins.

Deux enveloppes sont à envisager pour vos investissements en Bourse : le PEA et le compte-titres (CTO). Le PEA permet de bénéficier d'un avantage fiscal très avantageux, à savoir une exonération totale de l'impôt sur les plus-values dès 5 ans de détention du plan (les prélèvements sociaux restent dus), mais tous les titres ne sont pas éligibles. Vous pourrez seulement investir dans des titres de sociétés dont le siège social est situé dans l'Union Européenne ou l'Espace Economique Européen ayant signé une convention fiscale avec la France ou dans des fonds composés à 75 % de titres éligibles. Toutefois, les ETF permettent parfois avec le mode de réplication synthétique d'investir sur les marchés étrangers depuis le PEA mais l'offre reste limitée. Pour réaliser un stock-picking sur les marchés hors UE, il faudra se tourner vers le compte-titres et vos gains seront alors taxés à la flat tax à 30 % ou au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous.

Les SCPI en direct ou en UC pour mettre un pied dans l'immobilier

Pour se positionner sur le marché de l'immobilier, les SCPI constituent une solution particulièrement accessible, avec un ticket d'entrée faible de l'ordre de quelques milliers d'euros et un investissement en direct ou via les supports en unités de compte d'une assurance-vie. De plus, le rendement moyen supérieur à 4 % et bien plus élevé pour certaines SCPI de rendement ciblées pourra séduire les particuliers qui souhaitent investir dans l'immobilier avec une bonne diversification et aucune gestion.

Notez toutefois que les taux élevés pèsent sur le marché immobilier qui connaît une crise notable avec un effondrement du niveau des transactions et une baisse des prix qui s'accélère et se généralise. Dans ce contexte, les SCPI sont bien évidemment touchées et en 2023, nombre d'entre elles ont vu le prix de leur part diminuer et certaines ont même dû revoir à la baisse ou annuler leur dividende.

Il est donc recommandé d'être particulièrement sélectif. Ainsi, on privilégiera des SCPI européennes ou thématiques récentes, dont le prix des parts n'a pas bougé en 2023 (ou a augmenté) et qui versent un loyer en continu à leurs porteurs de parts, gérées par des acteurs connus et reconnus et des SCPI peu endettées. Il conviendra également d'investir dans des SCPI différentes, de sociétés différentes, pour encore réduire le risque.

Le private equity pour se diversifier dans le non coté

Enfin, pour introduire une dose de diversification dans son portefeuille de 50 000 euros, on pourra se tourner vers les actions d'entreprises non cotées. C'est ce que l'on appelle le private equity. Décorrélé des marché actions, ce type d'investissement est plus risqué car les entreprises sont plus petites et souvent en phase d'amorçage. Mais le private equity offre aussi des perspectives de rendement potentiellement plus élevées.

Attention cependant à apporter un soin tout particulier à la diversification sur ces actifs hautement risqués et à ne consacrer au capital investissement qu'une petite partie de votre patrimoine dont vous n'aurez pas besoin dans l'immédiat. En effet, le risque de perte en capital est bien réel et la liquidité de ce type de placement est relativement faible. Vous pourrez investir soit en direct dans des sociétés mais cela n'est pas forcément évident, soit investir dans des fonds spécialisés type FCPR, FIP ou FCPI qui peuvent en plus vous faire bénéficier d'avantages fiscaux.

Notez que le contexte de taux élevé que nous connaissons actuellement n'est pas favorable aux petites entreprises en phase d'amorçage qui ont des besoins d'investissement importants et qui se tournent vers des business angels mais ont aussi massivement recours au crédit pour financer leur développement. Le private equity connaît donc quelques difficultés depuis plusieurs années, mais les besoins sont immenses et tout le secteur pourrait rebondir dès les premières baisses de taux.