Comment gagner 200.000 euros en épargnant 100 euros par mois

Epargner régulièrement à très long terme peut rapporter gros. (© Phovoir)

Vous avez 20 ans ? Si vous investissez 100 euros par mois à 6% en suivant nos conseils, vous disposerez à 60 ans de 190.000 euros ! C'est le miracle des intérêts composés appliqués à la hausse de la Bourse à long terme. En pratique, vous devez investir dans un tracker indexé sur l'indice MSCI world.

À 20 ans, on n'a pas d'argent mais on a du temps devant soi. L'objectif de cet article est de vous expliquer comment en tirer le meilleur parti.

À l'inverse de nombreux gourous du web, nous ne promettons pas des gains rapides, mais de gagner presque à tous les coups. En misant sur la mécanique des intérêts composés, la «huitième merveille du monde», selon Albert Einstein qui a été le premier à expliquer la puissance de ce mécanisme financier.

Investir peu mais sur le long terme

L'idée est simple et sa mise en œuvre à la portée de nombreuses bourses de jeunes actifs. Il s'agit de mettre de côté chaque mois une petite somme, de l'investir en Bourse, et de profiter de la capitalisation des gains (dividendes et plus-values) que vous aurez l'intelligence de réinvestir.

La progression de votre capital sera alors exponentielle. C'est la puissance des intérêts composés : après un an de placement, les intérêts encaissés s'ajoutent au capital initial et portent eux-mêmes intérêts et ainsi de suite.

Prenons un exemple pour comprendre. Vous avez 20 ans, et investissez chaque mois 100 euros dans un fonds qui rapporte 6% par an, soit la fourchette basse de la progression des actions internationales sur longue durée (indice MSCI world net total return).

À 60 ans, vous n'aurez décaissé que 48.000 euros (100 X 12 mois x 40 ans)*, mais vous