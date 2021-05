Comment épargner selon ses revenus

(Crédits photo : Rawpixel - )

Il n'est pas forcément très facile d'épargner lorsque l'on a un petit revenu. Et même les personnes ayant des revenus plus conséquents peuvent avoir des difficultés à mettre des sous de côté. Mais le montant de l'épargne, et même le pourcentage d'épargne, qu'il est conseillé chaque mois de mettre de côté ne sera évidemment pas le même pour tous.

Découvrez dans cet article nos suggestions d'épargne en fonction de vos revenus, nos astuces pour réussir à mettre chaque mois des sous de côté et notre solution pour réussir à tenir cet objectif dans la durée.

Un pourcentage d'épargne variable selon ses revenus

Bien évidemment, avec un très faible salaire, il est beaucoup plus difficile de mettre des sous de côté. Mais parce que cela est absolument nécessaire pour se constituer un fonds d'urgence en vue de payer les dépenses imprévues sans avoir recours à un crédit conso qui vous coûtera cher, il convient tout de même de mettre de l'argent sur un support d'épargne tous les mois. Ainsi, vous épargnerez 5 % environ de vos revenus si ceux-ci sont inférieurs à 1 000€, 10 % de vos revenus si ceux-ci sont compris entre 1 000€ et 1 500€, 15 % pour un revenu compris entre 1 500€ et 2 000€, 30 % avec des revenus compris entre 2 000€ et 3 000 euros et enfin, 35 % si vos revenus dépassent les 3 500€.

La création d'un budget comme solution

Vous savez désormais combien vous devriez mettre de côté idéalement chaque mois. Vous êtes loin du compte et cela vous semble très difficile ? En créant un budget, vous devriez pouvoir y parvenir sans que cela vous pèse.

Pour élaborer votre budget, il conviendra dans un premier temps d'estimer vos revenus (salaires, aides, revenus du patrimoine, etc.). Ensuite, déduisez les charges fixes sur lesquelles vous ne pouvez pas faire l'impasse et que vous réglez chaque mois (loyer ou mensualités de prêt, électricité et gaz, opérateur télécom, eau, frais de transport, assurances, impôts et taxes, etc.). Comptabilisez ensuite en vous aidant de vos relevés de compte sur quelques mois le montant que vous consacrez à chaque poste de dépense variable : nourriture, vêtements, santé, loisirs, etc.

Il ne vous reste plus rien à la fin du mois ? Revoyez vos postes de dépenses et réduisez ceux qui peuvent l'être. Il vous reste beaucoup d'argent à la fin du mois ? Tant mieux ! La somme restante pourra être épargnée, en totalité ou en partie.

Un objectif qui doit être réaliste pour le tenir dans la durée

L'important n'est pas d'épargner au maximum en rognant sur tous les postes de dépense, sauf éventuellement si vous avez un projet court terme bien précis à financer, ou bien si vous prévoyez un montant suffisamment important pour le poste de dépense loisir/vacances/sorties qui comprendra aussi les achats plaisir.

En effet, le plus sûr moyen de respecter son budget dans la durée et de mettre des sous de côté tous les mois, et ce, toute l'année, c'est encore de pouvoir s'offrir des achats coup de cœur et plaisir de temps en temps. Si vous vous fixez un objectif d'épargne trop important et que vous vous serrez la ceinture drastiquement, vous ne tiendrez pas très longtemps et finirez pas faire l'impasse sur l'épargne.