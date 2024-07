Comment économiser pour mieux investir ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Investir est une excellente stratégie pour augmenter votre patrimoine, mais encore faut-il avoir les fonds nécessaires pour commencer ! Pour faire fructifier votre argent par le biais de l'investissement et atteindre vos objectifs financiers, vous devez apprendre à économiser intelligemment.

Avant de découvrir nos astuces pour mettre en place de bonnes stratégies afin d'optimiser votre épargne et faire des placements judicieux, intéressons-nous aux raisons pour lesquelles se constituer un capital devrait être une priorité pour tous.

Importance de se constituer un capital

Se constituer un capital est une étape essentielle pour atteindre une stabilité financière et réaliser ses projets de vie. Un capital vous apporte une certaine sécurité financière et vous permet de faire face aux imprévus et aux urgences sans avoir à recourir à l'endettement. Avoir un capital disponible vous permet aussi de saisir des opportunités d'investissement intéressantes lorsqu'elles se présentent pour faire fructifier vos économies.

Accumuler un capital suffisant peut aussi vous aider à atteindre une indépendance financière plus rapidement. De plus, il permet d'avoir une retraite plus confortable et d'avoir un patrimoine à transmettre à vos proches comme héritage. Se constituer un capital nécessite cependant une gestion rigoureuse de vos finances et une discipline d'épargne.

Comment adopter de bonnes habitudes financières pour économiser plus ?

Pour adopter de bonnes habitudes financières et maximiser votre capacité d'épargne, il est essentiel de bien connaître votre situation financière. Commencez donc par faire une liste de toutes vos sources de revenus et suivez également vos dépenses mensuelles pour comprendre comment vous utilisez votre argent. Il est important de prendre en compte toutes vos dettes et tous engagements financiers afin d'avoir une vue d'ensemble de vos obligations financières.

Mieux contrôler vos finances passe nécessairement par la création d'un budget à respecter. Il vous aidera aussi à repérer vos habitudes de consommation, telles que les sorties à l'extérieur, les achats impulsifs ou encore une certaine tendance à dépenser en ligne.

Vous pourrez ainsi réduire vos dépenses superflues, en diminuant par exemple les dépenses de consommation discrétionnaire, mais aussi annuler certains abonnements inutiles ou prendre le temps de renégocier vos contrats d'assurance ou de téléphone.

Si vous souhaitez améliorer votre situation financière et épargner davantage, réduire vos dépenses n'est pas la seule solution. Vous pouvez également chercher à augmenter vos revenus et renégocier vos dettes, par exemple. Dans le but de rendre le processus d'épargne plus simple et surtout plus régulier, il est possible d'automatiser votre épargne en configurant des virements automatiques de votre compte courant vers votre compte épargne.

Comment investir ses économies ?

Maintenant que vous avez fait des économies et que vous avez mis en place un fonds d'urgence qui agit comme un filet de sécurité solide en cas d'imprévu, il est temps de passer à la vitesse supérieure et de faire fructifier votre épargne en vous lançant dans l'investissement.

Les livrets d'épargne réglementés constituent souvent un excellent point de départ pour les investisseurs débutants. Ils offrent une sécurité accrue, des taux d'intérêt garantis par l'État, une absence d'immobilisation des fonds minimum dans la plupart des cas et souvent des avantages fiscaux.

Parmi les plus populaires, on trouve le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), et le Plan Épargne Logement (PEL).

Cependant, le marché des actions est souvent privilégié par les investisseurs en quête de rendements plus élevés. Investir en bourse permet de devenir actionnaire d'entreprises que vous souhaitez soutenir ou via lesquelles vous pensez obtenir une bonne rentabilité. Votre but est alors de bénéficier de la croissance de leurs cours de bourse et/ou de la distribution de dividendes.

Comme tout investissement, le marché des actions comporte des risques qu'il faut connaître avant de se lancer. Il est également important de diversifier son portefeuille d'investissement en considérant d'autres classes d'actifs.

Par exemple, il est possible d'investir dans des ETF (Exchange Traded Funds), qui sont des fonds indiciels cotés en bourse permettant d'investir dans un panier d'actions ou d'autres classes d'actifs. De plus, les obligations, qui sont des titres de créance émis par des entreprises ou des gouvernements, offrent la possibilité de bénéficier d'intérêts réguliers grâce à la distribution de coupons.

Au-delà de son niveau de connaissance et de sa tolérance au risque, il est important de prendre en considération l'âge de l'investisseur, car il joue un rôle clé dans la répartition de ses actifs, notamment en fonction de l'horizon temporel dont il dispose.

Les jeunes investisseurs, par exemple, peuvent se permettre de prendre plus de risques, car ils ont le temps de récupérer en cas de pertes. Ainsi, une plus grande part de leurs investissements peut être placée en actions.

À l'inverse, les investisseurs proches de la retraite, ou déjà retraités, doivent préserver leur capital. Par conséquent, une plus grande part de leurs investissements devrait être placée dans des actifs moins risqués comme des obligations ou dans des livrets d'épargne réglementés.

Vous l'aurez compris, adapter sa stratégie en fonction de sa tolérance au risque, mais aussi de son âge est essentiel pour maximiser les rendements tout en protégeant son capital.