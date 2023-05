Comment économiser des impôts grâce à l'installation d'une borne de recharge électrique ?

(Crédit photo : © David.Sch - stock.adobe.com)

Vous roulez déjà à l'électrique, ou vous envisagez d'y passer ? Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 75 %, pouvant aller jusqu'à 300 euros, pour l'installation d'une borne de recharge .

Par l'intermédiaire de diverses mesures, le gouvernement souhaite promouvoir l'utilisation de véhicules roulant à l'électricité, en lieu et place des énergies fossiles. Depuis l'année dernière, il est par exemple possible d'obtenir un crédit d'impôt de 75 % sur l'acquisition et la pose d'une borne de recharge électrique chez soi. Quelles sont les conditions à respecter pour en profiter, et comment réclamer cet avantage fiscal auprès de l'administration fiscale ?

Un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 300 euros

Afin de favoriser le développement des voitures électriques, le dispositif d'aide pour l'installation d'une borne de recharge a été repensé. Anciennement, c'était le Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) qui permettait d'obtenir un tel coup de pouce financier. Mais ce dispositif a été depuis remplacé par MaPrimeRenov', qui concerne exclusivement certaines dépenses relatives à l'amélioration de son logement.

Le gouvernement a donc créé un nouveau crédit d'impôt spécifique à l'installation d'une borne électrique à son domicile en 2022. Par rapport au CITE, son champ d'application est plus large, puisque les personnes éligibles ne sont plus les seuls propriétaires de leur résidence principale. Désormais, les locataires et les personnes occupant une habitation à titre gratuit peuvent aussi en bénéficier.

Au total, il est possible d'obtenir un crédit d'impôt équivalent à 75 % de la dépense engagée, acquisition et pose de la borne comprises, avec un montant plafond de 300 euros. S'agissant d'un crédit d'impôt, et non d'une réduction, l'éventuel surplus dépassant la somme à payer au titre de l'impôt sur le revenu est remboursé par la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Un dispositif très favorable à l'installation d'une borne de recharge électrique

Les conditions d'octroi du crédit d'impôt pour l'installation d'une borne de recharge sont particulièrement souples. Ce dispositif est en effet ouvert aux propriétaires, locataires et résidents à titre gratuit de leur résidence principale, mais aussi de leur résidence secondaire. Les biens peuvent se situer indifféremment en France métropolitaine et en Outre-mer. Seule limite : pour les résidences secondaires, la location de son logement, même de façon saisonnière, empêche de profiter du crédit d'impôt.

Il est possible de faire installer un système de recharge par personne et par logement, soit, pour un couple, jusqu'à deux bornes de recharge dans sa résidence principale, et deux bornes supplémentaires par logement secondaire non-loué. Cerise sur le gâteau : pour les personnes qui ont déjà fait installer une borne de recharge électrique chez eux et qui déménagent, il est tout à fait possible d'obtenir un autre crédit d'impôt au titre du nouveau logement.

Déclarer l'installation d'un système de recharge aux impôts : mode d'emploi

Pour bénéficier du crédit d'impôt après avoir fait installer une borne électrique, il faut s'intéresser à la date de paiement de la facture en question. C'est en effet cet événement qui permet de savoir quelle année déclarer sa dépense. Un paiement intervenu en 2022 doit ainsi être notifié aux impôts lors de la déclaration de revenus effectuée en 2023 . En revanche, si le paiement a été réalisé après le 1er janvier 2023, il faudra en faire part à l'administration fiscale lors de la campagne déclarative de 2024.

Passé cet éclaircissement, il est nécessaire de rentrer dans le détail de sa déclaration de revenus. C'est en effet par cet intermédiaire qu'il est possible d'informer la DGFiP de sa dépense, et ainsi de prétendre au crédit d'impôt. Plus précisément, les cases 7ZQ/7ZR pour une résidence principale et 7ZS/7ZT pour une résidence secondaire sont à remplir au sein du formulaire 2042 RICI. L'édition de l'avis d'imposition et le calcul de la somme éventuelle à payer, ou qui sera remboursée, tiendra ainsi compte de la dépense engagée au titre de l'installation de la borne de recharge.