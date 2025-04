Comment calculer la rentabilité de son investissement locatif ? / iStock.com - Sorapop

Le rendement locatif brut et le rendement net

Le rendement locatif est un indicateur financier qui permet d'évaluer la rentabilité d'un bien immobilier mis en location. Il mesure le rapport entre les revenus locatifs perçus et le coût total d'acquisition du bien, incluant les frais annexes comme les frais de notaire ou les travaux. Il existe différentes méthodes pour calculer le rendement locatif, notamment le rendement brut et le rendement net. Le rendement locatif brut permet d'obtenir une première estimation de la rentabilité d'un bien immobilier. Il se calcule en rapportant les revenus locatifs annuels au prix total d'acquisition du bien, incluant le prix d'achat et les frais annexes (notaire, travaux, etc.). La formule est la suivante : Rendement brut = (Loyer annuel / Coût total d'acquisition) x 100. Le rendement net est un indicateur plus précis car il permet une analyse plus fine en intégrant l'ensemble des dépenses liées à la gestion du bien comme : les charges de copropriété non récupérables, la taxe foncière, les frais de gestion locative, et les assurances et éventuels travaux. La formule du rendement net est : Rendement net = ((Loyer annuel - Charges annuelles) / Coût total d'acquisition) x 100.

L'impact de la fiscalité sur la rentabilité

Avant d’investir dans un bien, il est important de se renseigner sur la fiscalité. Le dispositif Pinel, notamment, permet une réduction d'impôt proportionnelle à la durée de location, mais il est réservé aux biens acquis avant le 1er janvier 2025. Cette réduction peut aller jusqu'à 21 % du prix d'achat sur 12 ans pour certains biens. Cependant, les loyers sont plafonnés, ce qui peut limiter le rendement. D'autres dispositifs, comme le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP), offrent un abattement fiscal sur les revenus locatifs ou permettent de déduire certaines dépenses, améliorant ainsi le rendement net.

Faut-il privilégier le neuf ou l'ancien ?

L'immobilier neuf bénéficie de frais de notaire réduits et d'avantages fiscaux, mais son prix d'achat est plus élevé. L'ancien, souvent plus abordable, peut offrir une meilleure rentabilité à condition de bien estimer les frais de rénovation. Un bien ancien peut aussi présenter une localisation plus attractive dans des centres-villes dynamiques, tandis que les programmes neufs se situent généralement en périphérie. Par ailleurs, la demande locative et la valorisation à long terme doivent être prises en compte. Par exemple, le taux d'occupation du bien est un facteur essentiel. Un logement vacant entraîne une perte de revenus et réduit la rentabilité globale de l'investissement. Il est donc important de choisir un emplacement avec une forte demande locative. Enfin, la valorisation du bien dans le temps est un élément clé. Un bien situé dans une zone en développement ou bénéficiant d'un bon potentiel de revente peut générer une plus-value intéressante, améliorant ainsi la rentabilité globale sur le long terme.