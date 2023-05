Comment améliorer sa capacité d’épargne ?

(Crédits photo : Flickr - Brennan Clark )

L'épargne est un élément essentiel d'une bonne gestion de l'argent et joue un rôle clé dans la réalisation de vos objectifs financiers. Mais alors que de plus en plus de Français ont des difficultés à mettre de l'argent de côté avec la forte inflation, il est important de mettre en place de bonnes habitudes financières pour assainir ses finances personnelles et améliorer sa capacité d'épargne.

Découvrons dans cet article différentes astuces et stratégies que vous pouvez utiliser pour améliorer votre capacité d'épargne et atteindre vos objectifs financiers plus rapidement.

C'est quoi la capacité d'épargne ?

La capacité d'épargne correspond au montant d'argent que vous êtes capable de mettre de côté une fois que vous avez payé toutes vos dépenses courantes correspondant à vos besoins quotidiens comme votre loyer, vos factures d'électricité, d'Internet, d'eau, de téléphone ou encore de gaz, vos frais de transports, vos frais de santé, vos frais alimentaires, etc.

Avoir une capacité d'épargne est important, car cela va vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers. Il est d'abord préférable d'avoir pour objectif de constituer une épargne de précaution pour avoir un coussin de sécurité en cas d'urgence. Ensuite, il est conseillé d'investir sur les marchés financiers en fonction de votre aversion au risque pour faire grandir votre épargne.

Comment influencer sa capacité d'épargne ?

Pour influencer votre capacité d'épargne, vous n'avez vraiment que deux solutions : trouver un moyen d'augmenter vos revenus et/ou de dépenser moins.

Pour augmenter vos revenus, la première chose à faire est d'oser négocier une augmentation de salaire. Prenez en compte toutes les raisons qui soutiennent l'idée d'une hausse de votre salaire, considérez le montant que vous pouvez demander en fonction de vos missions, de votre poste ou encore de votre performance en termes de réalisation d'objectifs - et ayez confiance en vous !

Si vous n'avez pas réussi à obtenir une augmentation de salaire, vous pouvez aussi considérer un autre travail mieux payé. Vous pouvez également simplement avoir une activité professionnelle à côté, en tant que micro-entrepreneur par exemple, dans le but de percevoir un revenu supplémentaire.

Pour réduire vos dépenses globales, vous devez d'abord faire une analyse complète et objective de votre situation financière, en prenant également en compte votre situation familiale et votre situation professionnelle. Examinez la façon dont vous dépensez l'argent que vous gagnez pour déterminer des pôles de dépenses et être capable de savoir où vous pouvez réduire vos dépenses.

Les meilleures astuces pour augmenter sa capacité d'épargne

Une fois que vous avez compris comment vous dépensez votre argent, il est conseillé d'établir un budget. Vous pourrez ainsi mieux suivre et mieux contrôler vos dépenses, afin de déterminer un objectif d'épargne en fonction de vos revenus et de vos dépenses (montant fixe, pourcentage de votre salaire, etc.).

Mais alors, comment épargner plus dans la vie de tous les jours ?

Il n'est pas rare que de nombreuses personnes soient abonnés à des magazines, des cours en ligne, une salle de sport, une chaîne de télévision payante, ou autre, qu'ils n'utilisent plus ou pas souvent. Pensez-donc à vérifier que vous n'avez pas d'abonnements à quelque chose que vous ne consultez jamais.

Ensuite, pensez aux économies que vous pourriez faire sur vos différents contrats en les renégociant, en profitant d'offres exceptionnelles, ou promotionnelles, ou encore en les regroupant, par exemple, comme vos diverses assurances (maison, auto, scolaire, etc.) ou vos contrats d'électricité, de gaz ou de téléphone. Il est aussi important de vérifier que vous n'avez pas souscrit à des options, des garanties ou des services inutiles ou que vous possédez déjà avec d'autres contrats.

Il est aussi possible de faire des économies sur votre budget alimentation en mangeant moins à l'extérieur, en planifiant au mieux vos repas pour éviter le gaspillage et en faisant les courses avec une liste précise en fonction de vos menus (et en évitant de faire les courses le ventre vide pour ne pas se laisser tenter par des achats impulsifs).

Bien que cela puisse paraître logique, il est aussi important de payer vos factures à temps pour éviter les frais de retard, qui sont d'ailleurs souvent plus dus à un simple oubli ou à une mauvaise organisation qu'à un manque de moyens. Pour cela, vous pouvez par exemple autoriser les prélèvements automatiques ou mettre en place des versements automatiques pour automatiser le paiement de vos factures.

La programmation de versements automatiques pour faire grandir son épargne est également une bonne solution pour mettre en place une sorte d'épargne forcée. Les virements automatiques entre votre compte courant et votre compte épargne vous permettent en effet d'économiser sans y penser et sans effort - et aussi de ne pas pouvoir changer d'avis concernant l'argent à mettre de côté.