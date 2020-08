Colocation : Dans quelles villes le marché est-il le plus tendu ?

La plateforme Locservice a établi un classement des villes françaises en fonction de la difficulté de trouver une collocation. Si la concurrence est rude à Paris, Lyon et Angers, le marché est nettement moins tendu pour les candidats à Toulon, Saint-Etienne et Limoges.

Il est plus compliqué de trouver un logement en colocation dans certaines villes françaises que dans d'autres. Dans une enquête, Locservice a fait le point et a pu déterminer quelles étaient les villes les plus « tendues » et les plus « détendues » du pays en matière de colocation, rapporte Capital, mercredi 25 août. Pour ce faire, la plateforme a comparé la quantité de chambres en colocation proposées dans les villes avec le nombre de candidats.

Marché compliqué à Paris, Lyon et Angers

Sans surprise, avec 8,23 demandes par offre, c'est à Paris où un candidat aura le plus de concurrence pour être accueilli dans une colocation. La capitale se place devant Lyon et Angers, où on trouve respectivement 5,46 candidats et 5 candidats en moyenne par chambre mise en colocation sur la plateforme Locservice. Le top 5 est complété par Bordeaux (4,95 candidats pour une offre) et Nantes (4,58 candidats pour une offre).

Plus facile de trouver une colocation à Toulon

Le marché de colocation est toutefois plus simple dans certaines grandes villes, comme à Marseille et Nice. Dans ces deux métropoles du Sud, il y a plus d'offres que de candidats. Mais c'est à Limoges, Saint-Etienne et Toulon que les candidats ont le plus de chance d'occuper une colocation. Dans la préfecture du Var, on trouve 0,45 demande par offre de colocation contre 0,48 à Saint-Etienne et 0,68 à Limoges. Nîmes et Le Mans, avec 0,69 candidat par offre, complètent le top 5 des villes dites « détendues ».