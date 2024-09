Chasseur immobilier : quel est le rôle de ce professionnel et pourquoi son aide peut s'avérer précieuse ?

Le chasseur immobilier se consacre entièrement aux intérêts des acheteurs. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

De la même manière qu'un chasseur de têtes s'occupe de sélectionner les meilleurs profils dans le cadre d'un recrutement, un chasseur immobilier se charge de trouver le bien idéal pour ses clients. Comme le rappelle Se Loger , ce métier réglementé par la loi Hoguet peut s'avérer particulièrement utile pour certains profils d'acquéreurs. Grâce à sa fine connaissance du marché local, à ses contacts et son expertise, ce professionnel peut conseiller au mieux et maximiser les chances de trouver le logement parfait. D'ailleurs, ses services (qui varient entre 3 % et 5 % du bien) ne sont facturés qu'en cas de succès et sont gratuits en cas d'échec.

Pouvoir compter sur un véritable spécialiste représente souvent un soulagement pour les primo-accédants, qui s'apprêtent à réaliser le plus gros investissement de leur vie. Arnaques, défauts de construction, documents techniques incompréhensibles, négociations... De nombreux obstacles viennent parfois complexifier la route vers l'acquisition immobilière. Pouvoir s'appuyer sur un chasseur immobilier représente une sécurité précieuse lors d'un premier achat.

Un chasseur immobilier pour plus de réactivité

Les acheteurs les plus pressés, notamment ceux qui cherchent un logement après avoir vendu le leur, ont eux aussi tout intérêt à faire appel à ses services. Contrairement à un agent immobilier, le chasseur est entièrement dévoué à la recherche de clients acquéreurs, ce qui réduit nécessairement les délais. Il se charge d'ailleurs lui-même d'effectuer les premières visites, pour s'assurer du potentiel des biens repérés, et bénéficie régulièrement de visites exclusives, avant la mise sur le marché. De quoi gagner un temps précieux.

Enfin, le chasseur immobilier simplifie aussi la vie des acheteurs qui ne peuvent se déplacer facilement dans la région où ils comptent acquérir un bien. Dans certaines zones tendues, il est en effet nécessaire de se montrer particulièrement réactif, ce qui est impossible pour ceux qui ne vivent pas sur place. Ces derniers pourront aussi s'appuyer sur ce professionnel pour choisir le bon quartier en fonction de leur profil.