Cette ville fantôme où les propriétaires lésés peinent à récupérer leur logement

À Varosha, ancienne station balnéaire huppée à l’est de Chypre, des propriétaires qui ont dû fuir leur maison, l’ont retrouvée dans un triste état sans pouvoir y entrer.

Maisons en ruine , immeubles aux fenêtres béantes, barbelés: ancienne station balnéaire huppée de Chypre , Varosha, à l’est de l’île, est devenue une ville fantôme. Des centaines de badauds se pressent pour se prendre en photo devant des logements délabrés. Varosha incarne aussi l’inextricable question de la restitution des biens immobiliers, depuis sa réouverture partielle en 2020. Pour comprendre la raison du délabrement de la ville, il faut revenir 50 ans en arrière.

Le 20 juillet 1974, l’armée turque envahit le nord de Chypre après un coup d’État de nationalistes chypriotes-grecs voulant rattacher l’île à la Grèce. Les 45.000 habitants de Varosha prennent alors la fuite. Sur l’ensemble de l’île, quelque 170.000 Chypriotes hellénophones se réfugient dans le sud, tandis que 40.000 turcophones font le chemin inverse. Chypre est depuis divisée entre la République de Chypre qui exerce son autorité dans le sud, et la République turque de Chypre-Nord (RTCN) autoproclamée en 1983, reconnue uniquement par Ankara.

Nicolas Karageorgis avait 23 ans lorsqu’il a dû quitter ce district de la ville de Famagouste. « Au départ, on pensait que ce serait provisoire », se remémore cet ex-ingénieur qui lutte, comme d’autres déplacés, pour récupérer son logement . La République de Chypre reconnaît les droits des propriétaires chypriotes-turcs d’origine. Leurs biens sont loués à des déplacés du nord en attendant la résolution du conflit, et peuvent retourner chez eux sous conditions. En revanche, la République turque de Chypre du Nord a accordé la pleine jouissance des biens «abandonnés» à des Chypriotes-turcs déplacés du sud et des colons turcs. Varosha est un cas particulier. Mise sous scellés par l’armée turque, elle a été longtemps utilisée comme «monnaie d’échange», déplore Serdar Atai, 57 ans, un Chypriote-turc engagé pour la réconciliation. « Nous aimerions la voir renaître, avec le retour des anciens propriétaires », souffle-t-il. Avant l’invasion, la vieille ville de Famagouste abritait les Chypriotes-turcs, pour qui l’accès à Varosha était interdit.

En 2020, Nicolas Karageorgis est retourné voir la maison familiale pillée, sans pouvoir y entrer. « Elle est vide de choses, mais pleine de souvenirs », murmure-t-il, ému. Sa rue, envahie par les herbes folles, est barrée par trois cordes. Un écriteau rappelle l’interdiction d’approcher les maisons. « J’ai soumis une demande auprès de la Commission des biens immobiliers (gérée par la RTCN). On peut demander une indemnisation ou la restitution. J’ai choisi la restitution », raconte-t-il. Cette commission a été créée en 2005 pour traiter les réclamations liées aux propriétés dans le nord. Mais à l’exception de Varosha, les demandes de restitution se heurtent aux lois de la RTCN stipulant qu’une propriété ne peut être retirée à son occupant.

Reste l’ indemnisation . Les multiples procédures traînent. « Le bluff (côté turc) est de prétendre que si vous vous présentez vous serez indemnisé », explique l’avocat Achilleas Demetriades. Des propriétaires lésés « ont fait leur demande (...), des jugements ont été rendus (...) mais la Turquie refuse de verser les indemnisations », assure-t-il. Nicolas Karageorgis garde néanmoins espoir: « Si la maison était restituée, je la retaperais et j’y habiterais ». Les deux communautés vivent séparées par une zone démilitarisée. Tandis que les négociations pour la réunification piétinent, la résolution du problème des propriétés apparaît comme un préalable à une réconciliation. « I l est certain que la question des biens est importante », concède le maire chypriote-grec en exil de Famagouste, Simos Ioannou. « Mais nous n’y avons pas seulement laissé nos biens, nous y avons laissé notre âme. »