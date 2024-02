Cette sous-préfecture va être transformée en logements sociaux

Vendue aux enchères à un entrepreneur qui n’a pas mené à bien son projet, la sous-préfecture de Bernay (Eure) a finalement été rachetée par un bailleur social.

Totalement inutilisée depuis la fin des années 2010, la sous-préfecture de Bernay (Eure) pourrait enfin reprendre vie. Ce bâtiment historique remontant à la fin du 18e siècle, propriété du Département, avait été infesté par la mérule , ce champignon attaquant le bois. Une situation qui a débouché sur un chantier à 600.000 euros pour éradiquer la mérule et renforcer la toiture. Peu de temps après, à l’été 2019, le bâtiment avait été mis en vente aux enchères sur la plateforme spécialisée Agorastore avec une mise à prix très basse de 162.600 euros. Une entrée en matière prudente qui s’expliquait par le fait que les travaux pour remettre en état près de 1800 m² s’élevaient au bas mot à 1 million d’euros.

Malgré le mélange de beaux espaces ayant gardé leur grandeur et d’éléments à l’état de ruine (voir diaporama) , cette vente aux enchères avait attiré plusieurs acheteurs. C’est finalement un entrepreneur de la région de Rouen qui avait emporté l’ensemble pour 320.000 euros. Il projetait à l’époque d’y installer des bureaux et des logements. Sauf que, malgré l’obtention d’un permis de construire validé fin 2020, la transformation des lieux n’a jamais été déclenchée. Et le site de L’Éveil Normand s’étonnait dès la fin 2022 de voir l’ancienne sous-préfecture refaire surface sur le site d’une agence immobilière parisienne avec une étiquette de prix quelque peu revue à la hausse: 890.000 euros !

Plus-value et abattement

Si le bâtiment n’a pas trouvé preneur à ce prix, c’est finalement un bailleur social historique de l’Eure, la Siloge, qui a racheté le bien, selon les informations de l’Éveil Normand . La société figurait déjà parmi les enchérisseurs lors de la vente de 2019 mais avait été dépassée par d’autres candidats. Si le montant de la transaction est resté secret, il serait «beaucoup moins élevé» que le tarif affiché selon le président de la Siloge. De quoi néanmoins permettre à l’acquéreur précédent de réaliser une plus-value, d’autant plus intéressante qu’une vente débouchant sur la création de logements sociaux ouvre droit à un important abattement fiscal. Le bailleur prévoit d’installer une quinzaine de logements sur les trois étages de la bâtisse, principalement à destination des seniors. Et dans le meilleur des cas entrevoit une transformation effective à l’horizon 2026.