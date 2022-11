Cette remorque est une agence immobilière mobile et rétractable

Les campagnes sont souvent peu pourvues en agences immobilières. L’Immomobile remédie à ce manque en allant à la rencontre des habitants.

Après l’agence immobilière traditionnelle , fixée dans un lieu précis, place à l’agence mobile, l’Immomobile, développée par le réseau Axo, qui va au contact des potentiels acquéreurs et vendeurs dans les campagnes françaises. Cette agence de 12 m² et de 2m40 de haut, composée de trois bureaux modulables, offre les mêmes services qu’une agence classique. Elle est dotée d’une table de réunion, d’un ordinateur pour les visites virtuelles notamment et même d’un coin cuisine. La seule différence? Le tout tient dans une remorque d’un peu moins d’une tonne tractable par une voiture, qui se déplie en une minute.

L’objectif de cette nouvelle offre lancée il y a un peu plus d’un an? Proposer une autre vision de l’immobilier, qui vient dépoussiérer les agences classiques. Ne plus attendre que les clients fassent l’effort de franchir le seuil de l’agence mais se rendre là où ils se trouvent, au plus près d’eux, « comme une main tendue vers le quotidien de nos campagnes », affirme l’agence. L’Immomobile se déplace sur les marchés, les foires, les événements locaux comme des départs de courses de vélos, et près des commerces de proximité, dans un rayon de 30 kilomètres, à Périgueux, en Dordogne (24). Le réseau immobilier profite ainsi du flux des centres commerciaux.

Loin du prix d’une agence fixe

« Nous allons aussi devant des enseignes de bricolage, là où les gens vont acheter des produits pour leurs projets de rénovation, peut-être pour vendre leur bien par la suite. Ainsi, ils ne perdent pas de temps puisqu’il n’y a pas besoin de prendre rendez-vous pour venir à l’Immomobile », explique Rémy Merlhiot, chargé de développement de l’Immomobile par Axo. D’autres Immobiles vont voir le jour dans le Calvados (14), en Loire-Atlantique (44) et en Gironde (33). Il en existera donc 4. Elles proposeront également du coworking à des gestionnaires de patrimoine, des courtiers ou des banquiers pour proposer une offre multiple. Des propriétaires peuvent aussi se rendre à des journées portes ouvertes avec une visite de leur bien. Le bureau itinérant prend place dans l’enceinte de leur jardin, permettant aux potentiels acquéreurs de faire le point dès l’issue de leur visite.

Côté prix, ce véhicule coûte quand même entre 60 et 70.000 € HT. De plus, les emplacements sur les marchés sont payants mais Rémy Merlhiot assure que le coût de l’Immomobile est moins élevé que celui d’une agence classique: « Par exemple, à Saint-Astier, on paie 3€50 pour un stand sur le marché du jeudi que l’on tient de 8h à 12h, ce qui nous revient à un peu moins de 15 € par mois. Un emplacement en dur dans cette commune de taille à peu près équivalente, soit environ 20 m², nous reviendrait à 500 € . On est donc loin du loyer d’une agence traditionnelle », calcule-t-il. Et la flambée des prix de l’essence dans tout ça? L’agence ne sillonnant pas les routes tout au long de la journée et parcourant des distances plutôt courtes, l’impact de la montée des prix de l’essence serait moindre selon le chargé de développement.

Un nombre de mandats qui augmente de 40%

Rémi Merlhiot reconnaît qu’un client sur cinq vient par curiosité, pour voir l’intérieur de l’Immomobile. « On parvient à toucher des vendeurs réticents de franchir la porte des agences. Ils se livrent plus facilement dans cette bulle . On touche également des potentiels vendeurs en amont, avant même qu’ils aient la volonté de se rendre en agence pour vendre un bien », avance-t-il néanmoins. Un pari osé qui semble porter ses fruits puisque le nombre de mandats de vente (en majorité exclusifs) d’Axo a bondi de 40%. À tel point qu’un salarié Immomobile est mieux rémunéré qu’un mandataire classique: il perçoit 61.000 € nets (5083 € par mois) contre 48.000 € (4000 €) pour un mandataire classique. N’y voyez pas là une concurrence en interne avec les autres agences fixes Axo: « Elles sont complémentaires. Des agences se situent dans les terres en Loire-Atlantique et une Immomobile va sillonner la côté, par exemple », assure Rémy Merlhiot. Un démarrage sur les chapeaux de roue donc pour cette initative.