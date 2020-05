Cette mini-île privée américaine est à vendre au prix d'un 3-pièces parisien

A deux pas de la terre ferme et à une centaine de kilomètres de New York, ce confetti du détroit de Long Island attend son nouveau propriétaire.

Pour ceux que le confinement a fait rêver d'un logement où l'on pourrait vivre quasiment en autarcie, quoi de mieux qu'une île privée? Si elles sont généralement l'apanage des millionnaires voire des milliardaires, celle-ci est accessible à un plus large public. Affichée à 800.000 dollars -soit 740.000 euros, l'équivalent d'un beau 3 pièces parisien-, elle permettra à son propriétaire de régner en maître sur les 1100 m² de terrain (surtout des pierres) de Jepson Island. Cet îlot du détroit de Long Island est situé dans le Connecticut, à une centaine de kilomètres à l'est de New York. Il fait partie de la centaine d'île de l'archipel des Thimble Islands.

Ce petit royaume, accessible uniquement par bateau reste assez rustique. La maison de 90m² a été construite sur pilotis en 1980, dans un style chalet avec ses poutres et ses panneaux de bois. L'ensemble dispose de deux chambres et d'un petit dortoir ainsi que d'un large espace de vie avec cuisine. L'endroit dispose de son propre générateur électrique et de panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude. L'eau courante, quant à elle, provient du «continent».

Vendue meublée

Les lieux disposent d'une vaste terrasse pour profiter du soleil aux beaux jours et de la vue toute l'année. Et pour ceux qui voudraient se couper du monde sur leur île, reste la possibilité de pêcher, voire d'installer un petit potager en lieu et place du carré de gazon actuel. À noter: la maison est vendue entièrement meublée.