Cette micro-maison se déplie comme un origami en 3 heures

Une entreprise commercialise une «tiny house» pliable entièrement préfabriquée en usine et facile à livrer en Europe.

Les habitats modulaires préfabriqués en usine ne cessent de se développer. Il suffit généralement de quelques jours pour les installer sur place. Avec ce modèle de micro-maison («tiny house» pour ce concept qui s'est développé dans les pays anglo-saxons) développé par Brette Haus, une société lettone qui a son siège dans la capitale à Riga, les choses vont encore bien plus vite. Comme l'a repéré le site The Spaces, grâce à un système unique de charnières et de pliage la maison se déplie et s'installe en 3 heures montre en main.

Au-delà de la performance et du côté ludique, cette formule permet évidemment de transporter et livrer aisément par la route ces maisons entièrement équipées (plomberie, électricité, salle de bains, cuisine, éclairage...). Selon les modèles, un camion peut transporter 2 à 4 maisons et la société promet sur son site une livraison en huit semaines après la commande. Les modèles sont tous réalisés en panneaux de bois CLT (il existe aussi des versions plus classiques non pliables avec des toits plats) et les modèles pliants sont déclinés en trois modèles développant 22 m², 31 m² et 47 m² habitables. Le tarif est à chaque fois de 1000 euros le mètre carré. Les deux premiers modèles s'en tenant à une surface au sol ne dépassant pas 20 m², ils sont dispensés de permis de construire.

À noter: la société dispose d'un contact commercial en France et donne une estimation des frais de port: autour de 2200 euros pour Paris et 2550 euros pour Lyon. À défaut d'être montée sur des roulettes comme d'autres modèles de Tiny houses, cette version promet tout de même d'être nomade en affichant une garantie d'un cycle de 100 pliages et dépliages pour les propriétaires qui ont la bougeotte.