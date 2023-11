Cette maisonnette a été achetée par la commune pour 77 euros

Une municipalité de Seine-et-Marne cherchait à acquérir ce petit bâtiment lié à l’histoire de la commune. La Région l’a cédé pour une somme dérisoire.

Cette petite maison du cœur de Carnetin, commune de 450 habitants située en Seine-et-Marne, c’est peut-être un détail pour vous mais pour le village elle voulait dire beaucoup. À peine plus grande qu’un abri de jardin , la bâtisse est un héritage du passé, intimement lié à l’histoire de la commune. Construite dans la deuxième moitié du 19e siècle, cette maisonnette servait de refuge à des ouvriers et de lieu de stockage pour du matériel de construction et pour des éléments nécessaires à la surveillance de la qualité de l’eau. La bâtisse était en effet située sur le parcours de l’aqueduc souterrain qui acheminait à l’époque l’eau de la Dhuys vers Paris.

Mais l’endroit était à l’abandon depuis 30 ans puisqu’en 1992, avec l’arrivée de Disneyland Paris, une dérivation de l’aqueduc est réalisée sur ce tronçon, devenant ainsi inutile. C’est pourquoi la commune de Carnetin cherchait à acquérir ce bâtiment qui se dégradait, comme le rapporte Actu.fr . Et c’est cet été que les démarches ont abouti pour un montant de transaction symbolique. La commune qui compte faire de l’endroit un point de repère et de rendez-vous pour les randonneurs avec des informations à la clé sur l’histoire du lieu a fini par identifier le bon interlocuteur, à savoir l’Agence des Espaces verts de la région Île-de-France.

Bouteilles de vin et carnet d’entretien

Ce n’est que le jour de l’achat que la commune a eu l’agréable surprise de constater que la Région ne réclamait que 77 euros pour se défaire de cette construction. Un montant qui fait sans doute référence au numéro du département, même si on imagine mal la Région vendre une construction des Hauts-de-Seine, si petite soit-elle, pour 92 euros. D’ailleurs, les frais d’enregistrement de la transaction dépassaient sensiblement le montant de la vente lui-même. Après avoir fait forcer la porte du lieu, le maire a eu le plaisir de constater que rien n’avait bougé. Bouteilles de vin entamées, vieux vélos, cahiers centenaires relatant les interventions sur le réseau et même une vanne, en état de marche pour réguler le débit de l’eau... tout était resté sur place. Un trésor qui à lui seul vaut bien plus que les 77 euros investis dans le bâtiment.