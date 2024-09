Cette demeure de charme avec tennis est à vendre au prix d’un studio parisien

Un vaste terrain, une demeure de maître et ses dépendances, un petit étang et un court de tennis en terre battue pour 280.000 euros, c’est possible.

Certes, la mer est loin et l’acheteur de ce bien devra envisager «quelques travaux de confort et d’embellissement» comme l’évoque la petite annonce de cette élégante demeure. Mais ce bien de charme proposé par le réseau immobilier Patrice Besse, situé à l’orée d’un petit village de la Marne limitrophe avec le département de la Meuse, ne manque pas d’atouts. En premier lieu, un tarif particulièrement serré pour un beau mélange de caractère et de prestations.

Imaginez: une maison de maître de 376 m² avec 9 chambres et 314 m² de dépendances sans oublier un terrain couvrant 1,33 hectare (soit deux terrains de football) et même un terrain de tennis en terre battue ou encore une pièce d’eau, tout cela pour 280.000 euros. C’est précisément le prix d’un studio de 26,7 m² à vendre actuellement dans le 15e arrondissement de Paris, repéré sur le portail du Figaro immobilier. «Notre réseau est surtout connu pour ses châteaux et des biens assez haut de gamme mais je mets un point d’honneur à dénicher des pépites à prix doux dans ma région pour une clientèle moins fortunée, explique Florence Fornara, chargée de cette vente. J’apprécie particulièrement ce coin de l’Argonne, une région encore peu connue entre Champagne et Lorraine avec ses étendues boisées et ses étangs où se trouve cette propriété.»

Sans surprise, l’annonce publiée il y a peu et repérée jusqu’à l’étranger sur des sites spécialisés , attire beaucoup de curieux. «Je suis harcelée avec plus de 50 demandes par jours et déjà deux offres, avoue Florence Fornara. J’ai même dû organiser des visites à plusieurs, ce que je n’avais jamais fait jusqu’ici.»

Clientèle étrangère

Il ne s’agit pas pour autant de rendre la mariée plus belle qu’elle ne l’est. «La clientèle parisienne à la recherche d’une résidence secondaire veut généralement une maison plantée au milieu d’un vaste terrain avec 0 bruit et 0 nuisance, isolée mais pas trop avec des services à proximité, rappelle l’agent immobilier. Là, il y a tout de même la route départementale qui passe tout près de la propriété, même si elle est à faible trafic. » Cela n’a empêché des Parisiens de se montrer intéressés ainsi que plusieurs étrangers: Hollandais, Belges et surtout des Allemands qui cherchent et achètent de plus en plus dans cette région de l’Est de la France.

La plupart des acheteurs potentiels sont à la recherche d’un coup de cœur architectural. Ici, les petits détails attachants pour cette construction remontant à la fin du 18e siècle, ne manquent pas. Il y a notamment ce balcon central en fer forgé du premier étage soutenu par deux poteaux en bois lui donnant un petit air colonial. Ou encore ce mélange de brique et de pierre au rez-de-chaussée tandis que les deux niveaux supérieurs sont enduits. Sans oublier une cheminée en marbre blanc à griffe de lion, du parquet ancien, une chambre avec son alcôve... Cette pépite devrait sans doute trouver rapidement son nouveau maître qui saura la rafraîchir mais pas trop pour profiter pleinement avec des amis de ses trois salons en enfilade et de ses 9 chambres.