Ces villes créent des jumeaux numériques pour améliorer leur qualité de vie

Ce jumeau numérique ou double virtuel permet de visualiser les futurs aménagements d’une ville afin d’évaluer leurs impacts sur le tissu urbain.

Loin de la maquette réalisée par Vauban pour Louis XIV, le jumeau numérique d’une ville développé par Dassault Systèmes (filiale du Groupe Dassault, propriétaire du Figaro ) se montre plus dynamique et plus modulable. « Il permet d’anticiper dans le monde virtuel ce qui pourrait se passer dans le monde réel », résume Victoire de Margerie, vice-présidente et responsable de la communication de Dassault Systèmes. Ainsi, le groupe réalise un mapping vidéo 3D de sa vision de la ville de demain, Géofuture, projeté sur le Dongdaemun Design Plaza de Séoul, en Corée du Sud, imaginé par l’artiste coréenne Yiyun Kang et dévoilée le 31 janvier. Une œuvre qui invite notamment à se reconnecter à la nature, à vivre de manière fluide et apaisée avec elle. « On estime que 68% de la population mondiale vivra en zone urbaine en 2050 or 75% des émissions de CO 2 sont produites par les villes. Il faut donc anticiper et aider les architectes à produire plus durablement et à rendre les villes plus accessibles, plus propres », souligne Victoire de Margerie.

Quel serait l’impact d’une inondation à l’échelle de votre ville? D’un tremblement de terre? Comment reconstruire à l’identique certaine villes après la guerre en Ukraine? C’est à ces questions que ce double virtuel permet de répondre notamment en reproduisant la réalité avec précision et en appréhendant les impacts sociaux et écologiques de chacun des phénomènes simulés. Par exemple, à Singapour, il existe « un problème de flux des voitures. Notre logiciel a permis d’évaluer comment on pourrait implanter une école tout en garantissant la sécurité des enfants. Une passerelle au-dessus de la route semblait mieux garantir leur sécurité plutôt qu’un simple passage piéton, la circulation étant trop dense », cite Arnaud Malherbe, de Dassault Système, à titre d’exemple. Si une ville simule une inondation en 3D, elle peut voir quels seraient les bâtiments touchés en premier et ceux qu’il faudrait déménager par exemple ou si le lit du fleuve est détournable.

L’impact de la construction d’un nouveau bâtiment

À Rennes, le jumeau virtuel permet de visualiser les évolutions de la ville afin d’observer les phénomènes urbains. La métropole pourra tester des scénarios dans un monde virtuel comme l’impact de la construction d’un nouveau bâtiment ou visualiser le projet d’aménagement de l’HôteL-Dieu, ancien hôpital qui va être transformé en nouveau quartier. « Dans le domaine de la ville, on a tendance à réfléchir en silos mais la ville ne fonctionne pas comme ça donc il faut qu’on ait une approche beaucoup plus systémique, que l’ensemble des acteurs travaillent mieux ensemble, qu’ils collaborent autour d’un référentiel commun », explique Alexis Mariani, directeur de l’aménagement urbain et de l’habitat de la métropole.

Ainsi, la maquette numérique intelligente croise des données sur la mobilité, la démographie, la santé, les performances énergétiques, le foncier, la qualité du sol ..., et ainsi permet d’établir des politiques publiques. « C’est fini les crashs tests. La simulation évalue les problèmes sans dénaturer la ville », explique Arnaud Malherbe. Si la ville dispose de toutes les données, la maquette peut être prête en quelques semaines seulement. Même une fois que le jumeau numérique a été mis au point et que le projet a été concrétisé, la maquette intelligente a la possibilité d’être enrichie avec de nouvelles informations. Elle n’est pas figée mais peut évoluer. « Ici, la 3D n’est pas au service du film, du jeu vidéo mais au profit de nos vies », se réjouit Arnaud Malherbe. Mais cette 3D a un coût et pas des moindres, à partir de quelques milliers d’euros.