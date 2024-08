Ces Britanniques sont prêts à renoncer aux rapports sexuels en échange d’un prêt immobilier

C’est la réponse de plus d’un quart des jeunes britanniques, nés après 1997, selon un sondage insolite réalisée par une plateforme qui diffuse des musiques érotiques.

C’est une drôle d’enquête, à prendre avec beaucoup de recul. Une question a été posée à 2000 adultes par la plateforme audio britannique Bloom Stories, qui diffuse des musiques érotiques: seriez-vous prêt à renoncer aux relations sexuelles pendant un an en échange... d’une somme suffisante pour pouvoir contracter un prêt immobilier ? Il s’agit là d’une proposition fictive et non réelle, qui propose un scénario hypothétique. Aucun acompte ne sera bien sûr octroyé gratuitement en échange d’une année d’abstinence.

La moitié de la génération Z , donc les jeunes nés après 1997, serait prête à renoncer au sexe pendant ce laps de temps pour obtenir un prêt immobilier. Environ un tiers de cette jeune génération renoncerait même au sexe en échange d’une augmentation de salaire au travail. À l’inverse, les générations plus âgées valorisent plutôt la sexualité que les incitations financières. Peut-être ont-elles plus d’épargne et sont-elles moins soumises à la pression de la hausse des taux de crédit. Parmi les personnes de 45 ans et plus, un peu moins de la moitié choisirait d’avoir des relations sexuelles plutôt que d’acheter une maison.

Un acte de désespoir

« Certaines recherches suggèrent qu’il faut plus de 37 ans à une personne vivant à Londres pour économiser suffisamment pour un acompte de 10 % sur une maison dans son quartier », indique la marque interviewée par le journal britannique le Guardian . « Les temps désespérés appellent des mesures désespérées! C’est pourquoi plus d’un quart des Britanniques (NDLR toutes générations comprises) déclare que, pour obtenir un acompte, ils renonceraient au sexe ».

Cette étude n’est pas à prendre au pied de la lettre mais elle pointe du doigt les différences de réactions entre générations et les difficultés d’accès à la propriété des jeunes, qui sont prêts à tout, même à renoncer aux relations sexuelles, pour acheter un toit.