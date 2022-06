Ces appartements avec plus de 100 m² d’espace extérieur cherchent preneur

Voici une sélection de 10 appartements qui offrent tout le confort d’une maison grâce à leur vaste jardin ou à leur spacieuse terrasse.

La soif d’espaces extérieurs est plus que jamais présente depuis la crise sanitaire. Balcon, terrasse, jardin sont désormais des critères indispensables aux yeux des Français. Avec l’arrivée des beaux jours, cette envie est d’autant plus présente. Et les appartements peuvent aussi proposer des surfaces extérieures intéressantes, de plus de 100 m², même s’ils sont souvent moins bien dotés que les maisons en la matière.

Un jardin de 120 m² à Nogent-sur-Marne pour 1.470.000 €

Cette future résidence située dans le département du Val-de-Marne sera dotée d’un jardin de 120 m² et d’une terrasse de 13 m² qui donne sur le jardin arboré. Le bien est situé en rez-de-jardin et ouvre donc directement sur cet espace extérieur. Il est de plus idéalement situé, à quelques minutes des bords de Marne. Le jardin pèse sur la note finale qui est de 1.470.000 € (11 855 € /m²).

Un espace extérieur de 130 m² en plein Paris pour 1.300.000 €

Cette terrasse de 130 m² entièrement aménagée, de plain-pied avec les pièces de vie, donne l’impression de vivre dans une maison et non pas dans un appartement de 111 m². L’absence de vis-à-vis et le calme qui y règne renforcent ce sentiment. À saisir pour 1.300.000 €.

Un jardin privatif de 150 m² dans le Var pour 995.000 €

Cet appartement dispose d’une grande pièce de vie lumineuse avec accès direct sur une terrasse de 50 m² avec une tonnelle et une table en pierre et un jardin privatif de 150 m². Il est situé à 5 minutes des plages de La Croix-Valmer et fait partie d’une petite copropriété équipée d’une piscine.

Un jardin paysagé de 160 m² orienté plein sud à Paris

L’appartement de 580 m² prend place dans un immeuble en pierre de taille, dans le 16e arrondissement de Paris. Le premier niveau bénéficie d’une salle de réception de plus de 150 m² avec 4m de hauteur sous plafond qui donne sur le jardin de 160 m² orienté plein sud. Une piscine en sous-sol et une cave à vin complètent le bien. Le prix est à demander à l’agence Doutrebente Immobilier.

Une terrasse de 160 m² à Nice pour 1.470.000 €

En plein centre-ville de Nice, à 300 m du tramway, cet appartement de 300 m² environ s’étend sur 160 m² de terrasse. Le séjour salle à manger de 77 m² est situé sous une terrasse couverte avec bar et piscine chauffée. À acquérir au prix de 1.470.000 €.

Un jardin paysager de 180 m² à Bordeaux pour 825.000 €

Le grand séjour de presque 60m² avec sa cuisine moderne est orné de grandes baies vitrées qui offrent une vue sur la terrasse et le jardin paysagé de 180 m². Une impression de continuité entre intérieur et extérieur donc.

Un jardin privatif de 260 m² piscinable pour 492.000 € dans le Var

Cet appartement de 83 m² est idéal pour de la location saisonnière ou pour des séjours en famille. Un studio indépendant de 20 m² complète le bien. Les deux espaces donnent sur un jardin privatif piscinable.

Grande terrasse et jardin de 380 m² à Cannes pour 3.200. 000 €

Idéalement situé Boulevard de La Croisette à Cannes, cet appartement lumineux de 248 m² a comme principal atout sa grande terrasse et son jardin de 380 m² avec vue sur mer et sur le port Canto. De quoi profiter d’un espace extérieur tout en étant proche des commerces et du centre-ville.

Deux jardins de 394 m² et 120 m² à Neuilly-sur-Seine

À l’entrée d’une voie privée, cet appartement fait penser à une maison avec son jardin de plain-pied. Le duplex de 201 m² et son double séjour aux larges baies vitrées donne sur un jardin de 394m² et dispose d’une porte indépendante permettant d’y accéder directement par le boulevard de la Saussaye où est situé le bien. La cuisine/salle à manger ouvre sur un autre jardin de 120 m² à l’arrière. Les espaces extérieurs apportent une plus-value au bien qui est affiché au prix de 3.750.000 €.

Un jardin clos de 550 m² dans l’Ain pour 1.080.000 €

Cet appartement situé en rez-de-jardin à Divonne-les-Bains (01) confère tous les avantages d’une maison. Sa terrasse couverte et son jardin clos de 550 m² au cœur d’une résidence discrète offrent un cadre de vie calme et apaisant.