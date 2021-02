Ce restaurant français de Los Angeles doit-il être classé monument historique?

Des voisins et fans zélés de cette adresse souhaitent protéger ce «patrimoine» remontant à 1962. Est-ce bien raisonnable?

Sur le célèbre Sunset Boulevard, non loin du cœur de Los Angeles, la silhouette basse du restaurant français Taix apparaît comme une anomalie au milieu des immeubles et de gratte-ciel. Il est vrai que l'appétit des promoteurs est grand pour raser cette construction datant de 1962 et le propriétaire des lieux lui-même, Mike Taix, ne demande pas mieux que de remplacer son bâtiment surdimensionné et mal isolé par un immeuble de bureaux et de logements dont il occuperait le rez-de-chaussée.

Mais le voisinage ne l'entend pas de cette oreille et s'est mis en tête de préserver en l'état cette adresse appréciée depuis plus de 60 ans pour sa cuisine française à la bonne franquette plutôt qu'en version haute gastronomie. Et pour cela, une croisade a été lancée afin de conserver cet héritage historique où les passionnés d'histoire locale voient une porte cochère et une évocation de la Normandie... L'architecte qui a «commis» ce bâtiment est responsable d'un village entier censé évoquer l'architecture traditionnelle danoise à quelques kilomètres de là... Et le propriétaire du restaurant ne se prive pas de rappeler que les «précieux» éléments architecturaux que ses clients veulent voir protégés, comme le plafond en étain repoussé ne sont pas d'origine. C'est lui-même qui les a installés il y a 25 ans. Et surtout, ce bâtiment n'est pas celui qui a lancé la légende du restaurant français Taix qui a démarré dans la ville en 1926 à une autre adresse.

185 logements sociaux

Pas sûr cependant que la croisade de ces sauveteurs dévoyés du patrimoine architectural porte ses fruits. La collecte qu'ils ont lancée voici deux mois sur le site de financement participatif Gofundme a seulement récolté 635 dollars sur les 25.000 attendus. Et les arguments de sauvetage d'une architecture de carton-pâte, d'un patrimoine français revisité à la mode Disney auront sans doute peu de poids face à la réalité économique. Le propriétaire du restaurant estime que conserver ses locaux en l'état le mènerait tôt ou tard à la faillite alors que le nouveau projet lui offrira un outil de travail performant et permettra la construction de 187 nouveaux logements, de type logements sociaux dont la ville manque cruellement.