Ce refuge de montagne norvégien mêle élégance et résistance aux tempêtes

Conçu par le célèbre cabinet norvégien Snøhetta, ce bâtiment est doté de formes anguleuses pour mieux résister au vent. Le précédent avait été détruit par un cyclone.

Étouffé par la chaleur de ces derniers jours? Le Figaro immobilier vous propose une promenade rafraîchissante vers les sommets norvégiens. Le célèbre cabinet d'architecte Snøhetta, d'origine norvégienne, vient d'achever dans son pays un refuge de montagne mêlant superbes paysages, belle architecture et même une touche cosy dans ce genre d'intérieur qui peut être spartiate. Cet ensemble d'hébergements, baptisé Tungestølen, est installé à l'ouest de la Norvège dans la commune de Luster et accueille les alpinistes partant à l'assaut du glacier local.

Les constructions remplacent un refuge implanté au même endroit et qui a été balayé par un cyclone en 2011. Les formes pentagonales et les nombreux angles ne sont pas une coquetterie d'architecte mais une réponse technique aux conditions de vent extrême que l'on peut trouver à cet endroit. Des cadres et des panneaux en lamellé-collé ainsi que l'usage de pin minéralisé doivent aussi renforcer la structure. Il faut reconnaître que l'ensemble, perché sur un plateau offrant une vue spectaculaire sur le glacier Jostedalen, a fière allure.

Jusqu'à 50 visiteurs

Perché sur un petit plateau surplombant le spectaculaire glacier, Tungestølen est conçu pour accueillir jusqu'à 50 visiteurs dans neuf chambres et dortoirs. La forme anguleuse de la toiture doit atténuer les effets des bourrasques permanentes mais donne aussi son caractère au bâtiment et permet de créer des ouvertures aux formes originales. Par ailleurs, les architectes ont travaillé avec succès pour créer une atmosphère confortable et chaleureuse. Le bois brut, la palette de couleurs sobres et l'équipement minimaliste permettent d'intégrer en douceur la construction dans son environnement.

Fidèle à sa mission de refuge pour des groupes, Tungestølen fait la part belle aux espaces communs avec son salon spacieux équipé d'une grande cheminée revêtue de pierre sans oublier des fenêtres panoramiques qui profitent de la hauteur du bâtiment pour offrir des vues spectaculaires. Quant aux bancs et au mobilier intégrés, ils aident à maximiser l'espace intérieur disponible.